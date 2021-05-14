В телеге сегодня: «Одиночество белорусских властей вышло уже совсем на новый уровень»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери о странных ритуалах белорусских властей, недружественных россиянах и мусорке-памятнике.

– Белорусские власти опять вспоминали про конституционную реформу. Да, конечно, нам с тобой нет дела до того, какую конституцию они там себе придумают. Потому что нет ведь никакой разницы – какую конкретно конституцию не соблюдать. Но вот, знаешь, на что я обратил внимание? Белорусские власти вспоминают про конституционную реформу всякий раз, когда чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Чёрт его знает, почему. Может, просто ритуал какой?

А в последнее время одиночество белорусских властей вышло уже совсем на новый уровень. Вон вчера пришлось скрести по совсем уже дальней дуге многовекторности, чтобы найти компанию на вручение верительных грамот для посла России.

Ну, ладно, послы. Внешняя политика белорусских властей уже достигла того уровня самодостаточности, когда можно обходиться без них. Тут же другое хуже. Вчера агентство Argus сообщило, что некоторые банки отказываются от финансирования сделок с белорусскими нефтепродуктами, потому что даже одна транзакция может быть истолкована как нарушение санкционного режима. А другие банки и компании отказываются вообще от всяких сделок, чтобы чего-нибудь случайно не нарушить. И я уже не говорю про недружественные пограничные акты против белорусских сигарет, которые каждый день совершает Польша.

Если так дальше пойдет, то скоро не останется никаких денег на поддержание легитимности. А, согласись, быть одиноким, но с деньгами все-таки немножечко утешительнее, чем быть одиноким и бедным.

Даже восточный вектор, в котором белорусские власти всегда находили утешение, оказался всего только ситуативным другом, а не таким, который на всю жизнь. Потому что, если бы они там у себя захотели обмануть американцев и дать Нафтану нефти, которой ему не хватает, так могли бы уже что-нибудь придумать. Нашли бы компанию, которую не жалко, перевели бы оплату в российские рубли. А раз не придумали, так, получается, не очень-то и хотели. Получается… Неловко даже говорить: может, они там с американцами в чем-то заодно. Ситуативно, что называется. С одной стороны, рассказывают про кровавые козни американских спецслужб, а с другой – вводят санкции, которые Байдену и не снились. Какая-то дружба Шредингера получается, честное слово.

И, конечно, такая мучительная неопределенность никому не нравится. Так чтобы ее прояснить, Лукашенко на днях поговорил с Путиным по телефону, а после этого разговора вдруг опять вспомнил про конституционную реформу и перераспределение полномочий.

Понятно, что ни по поводу Путина, ни по поводу конституционной реформы мы с тобой никаких иллюзий не питаем. Но чем больше власти приходится юлить, тем ненадежнее становится ее стратегический курс. Так и опрокинуться недолго во время очередного тактического маневра.

Ах, да! Чуть не забыл. Тут же вчера случилась новость из области культуры. Мингорисполком поставил памятник незаметным бойцам в штатском, доблестно оборонявшим от нелегитимных цветов мемориал Александра Тарайковского. Что тут сказать? Я, конечно, немного консервативен, когда речь идет об искусстве, но памятник получился смелым , оригинальным и в чем-то даже концептуальным.

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