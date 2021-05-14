«Режим не сможет выжить без денег, а их мало, и становится все меньше»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономическое удушение по всем фронтам — один из главных вызовов для белорусской диктатуры на сегодняшний день. Примечательно, что такую тактику давления на режим для достижения своих целей считают наиболее эффективной такие вечные антагонисты, как ЕС/США и Россия.

Телеграм-канал Кукловод и овца разбирает, почему так вышло и к чему это приведет?

— Причина того, что и Запад, и Восток используют именно экономические инструменты воздействия, довольно проста. И внешнему, и внутреннему наблюдателю очевидно, что активная поддержка режима скукожилась до нескольких десятков тысяч человек — структуры МВД/КГБ и чиновников высшего и среднего звена.

Понятно, что эти люди не спаяны какой-то общей идеологией или ценностными установками. Единственное, что их объединяет, — это стремление сохранить свое привилегированное материальное положение. Если верхушка режима окажется не способна поддерживать текущее финансовое положение своей опоры, то шансы на выживание резко упадут.

Более того, аналитики и в Вашингтоне, и в Москве имеют данные о том, как устроен протестный потенциал внутри Беларуси. Из ряда соцопросов мы знаем, что среднестатистический белорус настроен против режима, но при этом ведет себя довольно пассивно. То есть для большинства белорусов текущая политическая ситуация в принципе неприемлема, но не настолько, чтобы участвовать в протестных акциях и забастовках.

Возникает вопрос, а где же тот предел, за которым молчаливое большинство, наконец, решит активно выразить свое недовольство. Резонно предположить, что он лежит в экономической плоскости. В случае существенного падения уровня жизни и в без того многочисленное протестное движение вольется мощный поток тех, чья хата, конечно, с краю, но продукты в нее покупать уже не за что.

В итоге мы имеем очевидную для всех картину: белорусская диктатура способна цепляться за власть ровно до тех пор, пока у нее есть деньги. Именно поэтому Россия и Запад давят, в первую очередь, на экономику.

Давят они, конечно, по-разному. Россия, например, просто не дает новых кредитов и душит контрабанду из РБ. По сути, это даже не давление, а просто разумная политика в национальных интересах — зачем давать себя обворовывать.

ЕС и США же полагаются на санкционные схемы. Как мы и предполагали ранее, реальные ограничения первым ввел Вашингтон. Как мы видим на многочисленных примерах, американские санкции уже (а они вступают в полную силу только в июне) весьма болезненно ударили по ключевым отраслям белорусской госэкономики. В Брюсселе, похоже, вдохновились этим успехом и обещают уже через несколько недель принять намного более обширный пакет санкций против белорусской диктатуры.

Такой уровень давления со стороны Запада в отсутствие прямой финансовой помощи из России имеет потенциал сломать и без того хлипкую госэкономику. Однако и в США, и в ЕС говорят о том, что это только начало, и, если не будут освобождены политзаключенные и не будут проведены свободные выборы, то объем санкций будет только увеличиваться. Что же касается помощи от России, то она, судя по всему, сопряжена с такими требованиями, на которые Лукашенко пойти не готов.

Вывод. Режим не сможет выжить без денег, а их мало, и становится все меньше. Поэтому рано или поздно нужно будет пойти либо на условия Запада, либо на условия России. И такой выбор не может не расколоть режим.

Лукашенко и ближайшему окружению выгодно сдаться Москве и отправиться в свои резиденции на сочинском побережье, они-то всяко комфортнее тюремной камеры. При этом прикорытному бизнесу, чиновникам и силовикам среднего звена намного спокойней будет пойти на условия Запада.