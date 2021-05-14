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Совбез Украины водит санкции против 55-ти криминальных авторитетов

14.05.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти решили ввести санкции против криминалитета


Фото: Офис президента
На сегодняшнем заседании Совбеза приняли решение о введении санкций против воров в законе и "криминальных авторитетов".
На заседании СГНБО в пятницу, 14 мая, рассмотрели ряд вопросов, в частности санкции против криминалитета. Результаты заседания озвучил президент Владимир Зеленский.
Так, после принятия соответствующего закона будут применены персональные санкции против 55 воров в законе.
Также санкции введут против 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".
"Сегодня мы затронули важный вопрос - это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач", - сказал Зеленский.
По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание. "Это, на первый взгляд, выглядит неплохо, но на самом деле - легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату непонятных лиц", - уточнил глава государства.
В частности, это экс-министры Дмитрий Табачник, Раиса Богатырева, экс-генпрокурор Святослав Пискун, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации Богдан Александр Ильин.

Также на СНБО рассматривался вопрос кибербезопасности и создания государственного цифрового вещателя.
"На заседании СНБО была одобрена стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа и актуальность они на высшем уровне. от аудита сегодняшней ситуации от понимания нам надо делать, чтобы наша страна стала передовой страной в мире по киберзащите", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Глава СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина намерена обратиться к странам Запада, которые ввели санкции против граждан Украины, чтоб получить подробную информацию о том, за что их ввели. После чего СНБО может ввести против них свои санкции.

Напомним, это первое заседание СНБО за месяц. Последнее было 15 апреля. На нем рассмотрели семь вопросов. В частности, были введены санкции против 12 человек и почти ста компаний, которых подозревают в причастности к контрабанде.

После этого СМИ сообщали, что СНБО введет санкции против пяти нардепов, рассмотрит вопрос тарифов и санкции против облгазов Дмитрия Фирташа.
 
 
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Власти решили ввести санкции против криминалитета
 
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