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Головченко про сокращение ассортимента свинины: «Возможно, это связано с жадностью производителей»

14.05.2021 19:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner отмечают, что в магазинах есть проблемы с ассортиментом свиной и говяжьей разделки. Мол, если раньше выбор был широчайший, то сейчас наименований стало гораздо меньше. Сегодня во время рабочей поездки в Брестскую область премьер-министр Роман Головченко высказался по этому поводу. Видео опубликовала пресс-секретарь Романа Головченко на своей официальной странице в Facebook.

— У нас сегодня растет объем производства всех видов мясной продукции: и говядины, и свинины, и птицы, — отмечает он. — Поэтому дефицита, по нашей информации, в торговле нет. Может быть, где-то немного уже стал ассортимент. Это может быть связано с вопросами ценового регулирования, которое ввело правительство. Мы не допускаем роста цен в связи с тем, что сейчас мировой рынок продовольствия переживает рост цен.

Цены растут практически на все виды, на зерновые, на масло, мясо. Но понимания ответственность государства перед населением, мы принимаем все возможные меры для того, чтобы инфляционные шоки в полной мере не переносились на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование. Оно себя оправдало. Мы, конечно, смотрим на целесообразность его продления либо прекращения. Сейчас вопрос обсуждается.

Где-то, возможно, есть сокращение ассортимента, но это, возможно, связано, как правильно сказать, с жадностью отдельных производителей, которые, возможно, просто ожидают, когда будет лучше ценовая конъюнктура. Но эта проблема, как мы уже оперативно, на ногах обсудили, не носит какого-то острого характера. В частности, на предприятиях всех форм собственности достаточно запасов (текущих и оперативных) мясной продукции, чтобы обеспечить внутренний рынок, а экспорт наращивать только после того, как будут удовлетворены потребности внутреннего рынка.

Напомним, с 24 февраля в Беларуси заморожены цены на 60 наименований продуктов, среди которых свинина и говядина. «Заморозка» будет действовать три месяца, до 24 мая. Продлят ли власти свое решение, пока неизвестно.

Если вы заметили рост цен на какие-либо продукты, присылайте в наш телеграм-бот. Это анонимно и бесплатно.

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Читатели Onliner отмечают, что в магазинах есть проблемы с ассортиментом свиной и говяжьей разделки. Мол, если раньше выбор был широчайший, то сейчас наименований...
 
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