Не просыхаем. Впереди дожди без просвета, но тепло

Источник материала: Onliner

Один из основополагающих рефлексов человеческого тела: если вы читаете наш прогноз — значит, завтра выходной. На этот раз рефлекс надо превозмочь, как это ни противоестественно. Впереди рабочая суббота. А теперь о погоде: дожди, молнии, тепло, а потом похолодает.

Впереди несколько мокрых и теплых суток. Все новые партии тепла и влаги нам с непонятным энтузиазмом подвозят фронты с юго-запада Европы. И складируют, прислоняя к восточной границе. По всей видимости, в субботу — вторник будет даже на пару градусов теплее нормы.

Завтра и послезавтра днем от 17 до 24 градусов и дожди по большей части страны. Иногда — красивые грозы, не забывайте их фотографировать или рисовать.

В понедельник осадки на северо-востоке могут даже усилиться, грозы не отменяются. При этом по стране в основном станет прохладнее — от 16 до 22 градусов. Только юго-восток продолжит париться, тут до 24. К середине недели кое-где дневная температура может скатиться до 13 градусов. Только на востоке — до 21.

На горизонте потепления пока не видно, но дожди должны пойти на спад. Продолжаем верить, что за горизонтом нам, как всегда, подготовлено что-то хорошее.