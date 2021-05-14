Обмен интимными фото закончился для белоруса шантажом и требованием денег

Источник материала: Onliner

Молодой человек Алексей (имя изменено) обратился в редакцию Onliner с неприятной историей развода. Если в последние месяцы мошенники в основном втираются в доверие под видом банковских работников и в худшем случае все заканчивается потерей денег, то у Алексея ситуация даже более серьезная. Речь о достоинстве и репутации.

Мужчина говорит, что все началось с попытки войти в почту на Mail.ru. Почта старая, пароль, по словам Алексея, надежный: «Куча букв и цифр». Несколько дней назад он не смог войти в почту — пароль был неверным. Пришлось запрашивать восстановление аккаунта:

— Письмо после всяких проверок должно было прийти только на следующий день. Я не сильно парился, ждал, пока форма для создания нового пароля придет. А потом захожу в почту — и все нормально, подошел старый пароль. Форма тоже пришла, но она не понадобилась. Подумал, что какой-то технический сбой случился.

Дальше на эту почту Алексей получил письмо от незнакомой девушки. Она явно желала не только пообщаться, но и перескочить на новый уровень близости, минуя конфетно-букетные формальности. Мужчина подумал, что девушка нашла его почту с одного сайта знакомств, где висела его старая анкета.

Общение шло несколько дней. За это время выяснилось, что девушка «немного замужем», но это отнюдь не проблема. В доказательство серьезности намерений дама выслала свое фото в полный рост без одежды. И запросила аналогичный снимок от Алексея: мол, надо убедиться, что ты это ты. Сперва мужчина засомневался, но девушка была непреклонна:





В итоге Алексей отправил фото. Потом молодые люди стали договариваться о встрече, и Алексей оставил девушке свой номер телефона. Затем тон беседы изменился.

В новом сообщении говорилось, что переписку от лица девушки вела совсем не девушка. Автор писем начал шантажировать Алексея и требовать от него «400» — то ли рублей, то ли долларов. Иначе шантажист обещал распространить по списку друзей Алексея его интимные фото, а в сообществах Минска выставить мужчину педофилом. Скорее всего, на страницу во «ВКонтакте» он вышел по номеру телефона. Что до фотографии раздетой девушки — Алексей предположил, что это одна из жертв мошенников, которую развели раньше.

Алексей решил не вестись на угрозы. Говорит, не видит смысла: знает истории, когда даже после выплаты денег не было гарантий, что снимки не опубликуют. А заявление в милицию планирует написать.

Внимание: будьте очень подозрительны при общении с интернет-знакомыми. Не сообщайте свою личную информацию, помимо той, что уже указана в сервисе общения, вопросы о компрометирующих фото и видео сразу должны вас насторожить.

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