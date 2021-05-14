Пограничный конфликт в Сюникской области: время вмешаться ОДКБ?

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным Минобороны Армении, утром 12 мая "ВС Азербайджана под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков. После предпринятых армянскими подразделениями мер азербайджанские военные прекратили эти работы. Сразу после этого начались переговоры по урегулированию ситуации.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о решении официально обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области. Днем ранее он заявил, что войска Азербайджана 12 мая перешли границу и углубились на армянскую территорию на 3,5 километра, стараясь окружить Черное озеро.

Ситуация прокомментировала и азербайджанская сторона.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, азербайджанские пограничные войска с улучшением погодных условий дислоцируются на позициях Азербайджана в граничащих с Арменией Лачинском и Кельбаджарском районах, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически", – говорилось в заявлении министерства иностранных дел АР.

Секретарь Совбеза РА Армена Григоряна в телеинтервью заявил: "Нам пока не удалось отбросить азербайджанских военных с территории Армении. Сегодня на заседании Совбеза мы решили обратиться в ОБСЕ и начали этот процесс".

В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении, и отмечают: "По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ".

Позиции сторон – предмет переговоров

МИД Азербайджана 13 мая дополнил общую картину происходящего: "С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и… мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами".

Судя по этим заявлениям, послевоенное обустройство границы не предполагает агрессии (стрельбы) или неких территориальных претензий Азербайджана к Армении. Технологические разногласия – нормальный процесс, если не доводить их до абсурда. После 1991 года пограничные споры в странах СНГ решались и решаются с разной степенью успешности, и все же резких геополитических движений и кровопролития проблемы "спорных" озер не стоят.

Полагаю, сегодня не следует искать источник проблем в Баку или Ереване. На Кавказе пограничная "мина замедленного действия" была заложена еще в ходе трансформации Российской империи в СССР. Процесс политический, начертанные границы советских республик во многом условные и заведомо спорные. На "монолитной" дореволюционной карте России не было национальных республик, страна административно делилась на губернии и области, все жители которых имели российское подданство.

За примерами обострений далеко ходить не надо. На фоне недавнего пограничного конфликта с Таджикистаном депутаты комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана 11 мая предложили пересмотреть участие своей страны в ОДКБ. Будто бы это эмоциональное решение (или политический шантаж) поможет устранить все проблемы. Для сравнения, в НАТО нередко "искрят" пограничные взаимоотношения Греции и Турции, но альянс не бомбит ни ту, ни другую сторону. И выходить из НАТО никто не собирается.

Реальность угроз

На Кавказе ситуация непростая. Армения – член ОДКБ, Азербайджан в Организацию не входит. Однако в ситуации данного пограничного спора Баку и Еревана (без единого выстрела) на фоне переговоров конфликтующих сторон (с участием России) не следует громко кричать об агрессии, аннексии, и практически шантажировать союзников по ОДКБ (консультациями). В существующей реальности Армении сегодня никто не угрожает военным вторжением. Российские пограничники согласно договоренностям обеспечивают безопасность и бесперебойное движение на проблематичных участках автодороги в Сюникской области (Горис – Давид Бек и Горис – Капан). Некий прорыв азербайджанских войск на этом направлении представить практически невозможно.

Ранее армянский МИД сообщал, что Ереван и Баку до размещения российских пограничников уточнили дислокацию временных боевых позиций – для демаркации части границы после перехода под контроль Азербайджана ряда территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией. Идет демаркация, сложные пограничные проблемы решаются болезненно, требуют тонких регулировок за столом переговоров, значительных интеллектуальных усилий. Отнюдь не панических заявлений и не войсковых операций у Черного озера с привлечением сил и средств ОДКБ.

Согласно 2-й Статье Договора о коллективной безопасности: "Государства – участники будут консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности, затрагивающим их интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции. В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников, либо угрозы международному миру и безопасности государства – участники будут незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы".

В ситуации будничной пограничной демаркации реальные угрозы международному миру или Армении объективно отсутствуют, и доказать обратное (на консультациях в ОДКБ и на других переговорных площадках) будет крайне сложно. По определению ООН, агрессией является "применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства", и Совбез ООН пока не усмотрел агрессии Азербайджана в Сюникской области.