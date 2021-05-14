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Лукашенко подписал закон по недопущению реабилитации нацизма
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» генпрокурор страны Андрей Швед.
Закон запрещает героизацию и оправдание нацистской идеологии, а также содействие этому в любой форме. Также в документе расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика». При этом меры противодействия нацистским идеям будут аналогичны мерам противодействия экстремизму.
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Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» генпрокурор страны Андрей Швед.
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