Лукашенко подписал закон по недопущению реабилитации нацизма

Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» генпрокурор страны Андрей Швед.

Закон запрещает героизацию и оправдание нацистской идеологии, а также содействие этому в любой форме. Также в документе расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика». При этом меры противодействия нацистским идеям будут аналогичны мерам противодействия экстремизму.