К задержанной журналистке TUT.by Любови Касперович не пускают адвоката

К корреспонденту портала TUT.by Любови Касперович, задержанной сегодня утром в Минске, не пускают адвоката, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





В то же время в Московском РУВД столицы, где находится Касперович, для нее приняли передачу с гигиеническими принадлежностями.

«Скорее всего, журналистку повезут на Окрестина. В чем ее обвиняют, неизвестно», — отметили в БАЖ.

Касперович была задержана возле Дома правосудия, где начался процесс по «делу студентов» . Перед задержанием корреспондент интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои рабочие обязанности, готовя репортаж.

Позже телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома сообщил , что всего возле Дома правосудия были задержаны 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции». «Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства», — говорилось в сообщении.

ГУВД Мингорисполкома предупредило «об административной и уголовной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий».

14 мая суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов», по которому проходит 12 человек. Все подсудимые признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.