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Беларускія мусульмане адзначаюць галоўнае рэлігійнае свята – Ураза Байрам. Фотарэпартаж

14.05.2021 19:18 — Разное | Белсат  
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Источник материала: Белсат

Намаз ў саборнай мячэці. Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат

Мусульмане адзначаюць адно з галоўных рэлігійных святаў. Ураза Байрам надыходзіць адразу пасля заканчэння Святога для мусульманаў месяца Рамадан, які доўжыцца 29-30 дзён і лічыцца перыядам разгаўлення альбо сканчэннем пасту. Гэта другое па значнасці мусульманскае свята пасля Курбан-байраму, дня ахвярапрынашэння, якое доўжыцца тры дні. Наш фотакарэспандэнт паглядзеў, як адбываецца намаз у саборнай мячэці Менску ў святочныя дні.

Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат

СК, ЮШ, belsat.eu

 

 
 
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Больш за тысячу вернікаў сабраліся ў менскай саборнай мячэці.
 
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