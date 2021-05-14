Беларускія мусульмане адзначаюць галоўнае рэлігійнае свята – Ураза Байрам. Фотарэпартаж
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Белсат
Намаз ў саборнай мячэці. Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
Мусульмане адзначаюць адно з галоўных рэлігійных святаў. Ураза Байрам надыходзіць адразу пасля заканчэння Святога для мусульманаў месяца Рамадан, які доўжыцца 29-30 дзён і лічыцца перыядам разгаўлення альбо сканчэннем пасту. Гэта другое па значнасці мусульманскае свята пасля Курбан-байраму, дня ахвярапрынашэння, якое доўжыцца тры дні. Наш фотакарэспандэнт паглядзеў, як адбываецца намаз у саборнай мячэці Менску ў святочныя дні. Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат Менск, Беларусь. 14 траўня 2021 года. Фота: АВ / Белсат
СК, ЮШ, belsat.eu
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