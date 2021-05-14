Открыли TikTok-парк, в планах - расчетно-кассовый центр. Как пробуют «оживить» торговый центр «Столица»

Источник материала: Tut.by

Торговому центру «Столица» — первому крупному магазину в Беларуси — в этом году исполнится уже 15 лет. Первые годы он пользовался большой популярностью не только у минчан, но и у туристов. Но с появлением более новых и современных торговых центров многие арендаторы начали перебираться туда, а покупатели стали забывать дорогу к «Столице». Не раз городские власти делали попытки возродить подземный торговый объект, однако в нем становилось все больше темных витрин. А в прошлом году еще и пандемия случилась, что больно ударило не только по «Столице», но и по всей торговле в целом. Несмотря на все это, ставить крест на ТЦ чиновники не собираются. Несколько месяцев назад туда назначили новую управляющую, у которой есть много идей и целая стратегия по возрождению «Столицы». FINANCE.TUT.BY узнал, как на этот раз планируют спасать торговый центр и что новое там появится в ближайшее время.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы не первый год следим за тем, что происходит со старейшим в Беларуси торговым центром. Несмотря на заверения администрации «Столицы» о том, что все не так страшно (мол, профицит торговых площадей существует везде, ситуация некритичная), торговый центр последние 4 года выглядел уныло. Многие магазины — Mexx, Sister’s, Savage, «Блакiт» съехали оттуда в 2018 году. Tally Weijl, Vero Moda, Westerly — и того раньше. В «Маэстро», где раньше в любое время невозможно было сесть, приходилось курсировать с подносом между столами в ожидании, пока освободится место, даже в обед стало свободно. Кафе «Гараж» покинуло «Столицу». А пару месяцев назад мы заметили, что из торгового центра съехал контактный зоопарк, а также магазины DeFacto, Terranova (который работал там с открытия торгового центра. — Прим. ред.), закрылось несколько мелких магазинов, исчезла пара островков с нижнего уровня ТЦ.















































По словам начальника управления по эксплуатации торгового центра «Столица» Ирины Дмуховской, с марта ситуация с арендаторами в торговом центре изменилась в лучшую сторону.

— На сегодня у нас занято около 92% арендных площадей. Я считаю, что это хорошие результаты, — говорит Ирина Дмуховская. — Площадь всего торгового центра вместе с паркингом — это 75 900 квадратных метров. Под аренду идет 22 248 квадратов. Это 158 объектов. Если на 18 марта у нас было заполнено 79,6% площадей, то на 29 апреля — на 11,9 процентного пункта больше. Было не занято 30 объектов по всему торговому центру, или примерно 1880 квадратов. Некоторые магазины еще закрыты, но они уже сданы. В мае мы планируем выставить на аукцион еще несколько объектов.

Ирина Дмуховская считает, что интерес к торговому центру у арендаторов стал появляться во многом благодаря тому, что в «Столице» снизили арендные ставки на многие площади.

— У нас, конечно, разная стоимость квадратного метра — это зависит и от площади помещения, и от уровня, на котором оно находится, и от целей, для которых его собираются арендовать. Но самая низкая арендная ставка — 6,59 рубля. Столько квадратный метр стоит в больших торговых помещениях, — поясняет собеседница. — Ставки снизили не потому, что все плохо и торговый центр умирает. Мы пытаемся поддержать и бизнес. Это правильно даже с точки зрения городских властей, что они дают возможность продавцам держаться на плаву.

С нашего последнего визита в торговый центр здесь действительно кое-что поменялось.





























Во-первых, сейчас заняты почти все помещения в галерее на верхнем уровне со стороны паркинга. В них открылись фирменные магазины предприятий Беллегпрома. Как рассказывает управляющая, в «Столицу» продолжат привлекать белорусских производителей. Во-вторых, на нижнем уровне на месте одного из магазинов одежды открылся TikTok-парк.

— Это первый TikTok-парк в нашем городе. Мы хотели сами это сделать, но нам повезло и к нам пришел арендатор с этой идеей. В парке около 20 небольших площадок. Каждые 3 месяца они планируют менять там интерьер. Это место пользуется популярностью у молодежи, — рассказывает собеседница. — Еще у нас появился буккроссинг. Книги разбирают очень быстро. Я у всех знакомых прошу, чтобы приносили то, что уже прочитали. И сама книги приносила. Много литературы берут молодые люди. Я даже удивилась, как много сейчас читает молодежь.

Совсем скоро на месте Terranova появится Fix Price. На месте DeFacto, который, как говорит управляющая, не ушел в другой торговый центр, а вовсе переехал в другой город, будет еще один магазин «Ами Мебель».

— Это будет самый крупный магазин этой сети. Они уже арендуют у нас одно огромное помещение. Займут и это. Они сейчас продают не только мебель, но и другие предметы интерьера: декор, текстиль, — перечисляет собеседница. — На нижнем уровне у нас откроется бар совместно с компанией «Аливария» к концу мая. Там будут готовить и пиццу, и какие-то блюда белорусской кухни. У нас очень многие спрашивают, когда приходят, где здесь можно попробовать белорусскую кухню. Сейчас уже немножко поехали российские туристы, а они очень любят сходить в какое-нибудь заведение с нашими блюдами. Еще из общепита на верхнем уровне будет кафе компании «Радзивилловский» с белорусской кухней. Они хотят занять помещение возле паркинга. Там есть отдельный вход. Паркинг работает круглосуточно, поэтому и у кафе будет возможность работать попозже, чем сам торговый центр.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Еще одно помещение в торговом центре займет расчетно-кассовый центр Московского района — на верхнем уровне.

— Они уже приходили с дизайнерами, собираются делать ремонт, — говорит Ирина Дмуховская. — Это будет очень удобно для людей. У нас бесплатный паркинг на 2 часа. Можно будет приехать, поставить машину, успеть за это время переделать какие-то дела: оформить обмен паспорта, решить вопрос с пропиской или еще что-то, сходить за покупками, перекусить. Но, конечно, у любого торгового центра первоочередная задача продавать и зарабатывать.

По поводу того, что из торгового центра съехал контактный зоопарк, Ирина Дмуховская говорит, что он, возможно, позже вернется. Как и островки с разной мелочовкой, когда торговый центр заполнят крупные арендаторы. Она рассказывает, что некоторые арендаторы интересуются, можно ли прийти в торговый центр со своим оборудованием, к примеру кофе-поинтом.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для привлечения потенциальных покупателей в торговом центре по выходным, к примеру, проводят различные молодежные чемпионаты и турниры. Несколько недель назад мы случайно попали на один из них — на турнир по брейк-дансу. Людей было достаточно много.

— Мы в принципе делаем упор на молодежь и на родителей с детьми. Поэтому и проводим максимум мероприятий для них. Смысл в том, чтобы провести здесь что-то интересное, чтобы люди могли хорошо отдохнуть или в чем-то поучаствовать, покушать, сходить за покупками. У нас были соревнования по черлидингу, 21 мая планируем по спортивным и бальным танцам. Понятное дело, что это мероприятия не для профессионалов. У нас не та площадка, чтобы такое проводить на высоком уровне. Но у детей есть возможность попробовать себя на публике. На наши соревнования приезжают люди даже из маленьких городов — папы, мамы, бабушки с детьми. После соревнования они идут по магазинам. Я видела, с какими большими пакетами они уходят — и обувь, и одежду покупают.

Также по пятницам в «Столице» стали проводить показы одежды брендов, магазины которых есть в ТЦ.

— После этих показов мы заметили, что количество покупателей в магазинах увеличивается. Когда люди вживую видят, как сидит модель на человеке, то они гораздо быстрее решаются на ее покупку, чем когда она висит на вешалке. И магазины хотят в этом участвовать. У нас уже на два месяца вперед расписаны показы. В планах на несколько ближайших пятниц показ коллекций магазина «Калинка» и «Белорусский лен», — говорит управляющая. — Моделей для демонстраций мы приглашаем из модельного агентства бесплатно. Опять же для них это опыт выступления на подиуме.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для тех, кто торгует не одеждой и обувью, такие показы тоже возможность прорекламировать свою продукцию, показать потребителю новинки.

— Самый большой товарооборот у нас делает фирменный магазин «Коммунарки» и «Спартака». Он здесь с момента открытия торгового центра, все знают, что они здесь есть. Там почти всегда есть очереди, особенно перед праздниками. Они периодически проводят дегустации во время показов, представляют какую-то новую продукцию.

Есть идея сделать в торговом центре художественную галерею. Если не найдется подходящего арендатора, за дело, возможно, возьмется сам ТЦ.