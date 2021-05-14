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Правительство изучает целесообразность прекращения или продления жесткого регулирования цен

14.05.2021 19:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство изучает вопрос о продлении либо прекращении жесткого регулирования цен. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время поездки в Брестскую область. Видеофрагмент его общения с журналистами опубликовала пресс-служба правительства.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Мы не допускаем роста цен. Сейчас мировой рынок продовольствия переживает бум, цена растет практически на все виды — на зерновые, на масло, на мясо. Но, понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало, — считает премьер-министр.

При этом он отметил, что правительство смотрит на целесообразность его продления либо прекращения.

Регулирование цен

Напомним, в конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, «молочку», крупы, — а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Так, с 24 февраля (и до конца месяца) на них нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. В апреле, к примеру, разрешили превысить потолок по ценам на подсолнечное масло.

А 23 апреля в МАРТ заявили, что правительство может отменить жесткое регулирование цен на социально значимые товары, Совмин ищет более компромиссные механизмы.

В Федерации профсоюзов Беларуси, где также занимаются мониторингом цен, считают, что отмена постановления, которым ввели потолок по повышению стоимости социально значимых товаров, может привести к всплеску роста цен, если не ввести другие сдерживающие механизмы.

 
 
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- Понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше...
 
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