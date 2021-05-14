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Правительство изучает целесообразность прекращения или продления жесткого регулирования цен
Источник материала: Tut.by
Правительство изучает вопрос о продлении либо прекращении жесткого регулирования цен. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время поездки в Брестскую область. Видеофрагмент его общения с журналистами
— Мы не допускаем роста цен. Сейчас мировой рынок продовольствия переживает бум, цена растет практически на все виды — на зерновые, на масло, на мясо. Но, понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше население. Поэтому введено достаточно жесткое ценовое регулирование, оно себя оправдало, — считает премьер-министр.
При этом он отметил, что правительство смотрит на целесообразность его продления либо прекращения.
Регулирование цен
Напомним, в конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, «молочку», крупы, — а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Так, с 24 февраля (и до конца месяца) на них
А 23 апреля в МАРТ
В Федерации профсоюзов Беларуси, где также занимаются мониторингом цен,
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- Понимая ответственность государства перед населением, мы принимаем всевозможные меры, чтобы эти инфляционные шоки не переносились в полной мере на наше...
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