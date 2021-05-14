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Пад Лепелем легкавік трапіў пад фуру, загінулі два чалавекі
Источник материала: Euroradio
На месцы ДТЗ / vk.com/vitebsk__jai
У Лепельскім раёне легкавік BMW трапіў пад фуру Volvo, загінулі два чалавекі. Як
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На месцы ДТЗ / vk.com/vitebsk__jai У Лепельскім раёне легкавік BMW трапіў пад фуру Volvo, загінулі два чалавекі. Як паведамляе прэс-служба ДАІ Віцебскай вобласці, трагічнае...
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