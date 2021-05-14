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Трагедия на витебской трассе: погибли водитель и пассажир BMW
Источник материала: Onliner
В Лепельском районе погибли водитель и пассажир BMW. Кроссовер столкнулся с фурой и, судя по фотографиям с места аварии, получил чудовищные повреждения. Все произошло сегодня в районе 16:00 на 176-м км трассы Минск — Витебск,
Как произошло столкновение, пока не сообщается. На месте работает Комитет судебных экспертиз. Выводы экспертов последуют позже.
Известно, что за рулем BMW был мужчина 1970 года рождения, на пассажирском сидении — женщина (на вид около 50 лет). Они погибли на месте происшествия.
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В Лепельском районе погибли водитель и пассажир BMW. Кроссовер столкнулся с фурой и, судя по фотографиям с места аварии, получил чудовищные повреждения. Все...
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