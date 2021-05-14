Трагедия на витебской трассе: погибли водитель и пассажир BMW

Источник материала: Onliner

В Лепельском районе погибли водитель и пассажир BMW. Кроссовер столкнулся с фурой и, судя по фотографиям с места аварии, получил чудовищные повреждения. Все произошло сегодня в районе 16:00 на 176-м км трассы Минск — Витебск, сообщили в ГАИ Витебской области.

Как произошло столкновение, пока не сообщается. На месте работает Комитет судебных экспертиз. Выводы экспертов последуют позже.













Известно, что за рулем BMW был мужчина 1970 года рождения, на пассажирском сидении — женщина (на вид около 50 лет). Они погибли на месте происшествия.