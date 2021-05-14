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В России утвердили список недружественных стран. Пока их две

14.05.2021 19:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России появился список недружественных стран. Это официальный документ, утвержденный распоряжением правительства. На данный момент в списке значатся всего две страны — Соединенные Штаты Америки и Чехия.

Как отмечено в тексте распоряжения, в список вошли иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц.

Владимир Путин еще в апреле подписал указ о мерах против недружественных действий других стран. Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории РФ. Согласно свежему распоряжению правительства, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Соединенным Штатам — ни одного.


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В России появился список недружественных стран. Это официальный документ, утвержденный распоряжением правительства. На данный момент в списке значатся всего две...
 
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