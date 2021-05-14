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В России утвердили список недружественных стран. Пока их две
Источник материала: Onliner
В России появился список недружественных стран. Это официальный документ,
Как отмечено в тексте распоряжения, в список вошли иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц.
Владимир Путин еще в апреле подписал указ о мерах против недружественных действий других стран. Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории РФ. Согласно свежему распоряжению правительства, Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Соединенным Штатам — ни одного.
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 12–17 кг, для приучения к горшку, 152 шт.
подгузники, для мальчика/для девочки, 11–18 кг, для активных детей, 150 шт.
подгузники, для мальчика/для девочки, 8–14 кг, универсальные, 66 шт.
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В России появился список недружественных стран. Это официальный документ, утвержденный распоряжением правительства. На данный момент в списке значатся всего две...
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