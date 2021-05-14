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Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции

14.05.2021 19:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции
Анастасия Волочкова. Кадр: Premier
Интервью с ней было опубликовано на платформе Premier.

Артистка вспомнила времена, когда сама выступала в учреждении. Она заявила, что в ходе гастролей за границу юных балерин заставляли оказывать интимные услуги после торжественных приемов. Экс-прима Большого предположила, что сейчас в театре ситуация с домогательствами стала только хуже.

«Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель», — призналась 45-летняя танцовщица.

Она также отметила, что балерины могли отказаться от такого предложения, однако после этого их уже не брали выступать за границу, соответственно они теряли возможность прославиться. Волочкова призвала всех, кто не верит ее словам, обратиться к ее коллеге народному артисту России Николаю Цискаридзе, который ранее заявлял о случаях домогательств к юным артисткам в стенах Большого театра.
 
 
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Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о распространенной в Большом театре проституции.
 
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