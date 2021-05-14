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Когда появятся новые способы оплаты проезда и где будут новые общежития? На эти и другие вопросы студентам БГЭУ ответил мэр Минска

14.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда появятся новые способы оплаты проезда и где будут новые общежития? На эти и другие вопросы студентам БГЭУ ответил мэр МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Когда появятся новые способы оплаты проезда в общественном транспорте и где будет новое жильё для студентов? Обо всём из первых уст мэра Минска.


Владимир Кухарев встретился со студентами Белорусского государственного экономического университета и ответил на волнующие вопросы. Это не первая встреча главы Мингорисполкома с молодёжью. В феврале Владимир Кухарев отвечал на вопросы студентов БГУ. Многие идеи уже получили «билеты в жизнь».

К 2023 году в экономическом университете предполагается открыть три отраслевые научные лаборатории, два исследовательских центра и один исследовательский институт. Здесь важно не только учить студентов, но и формировать у них предпринимательские компетенции, работать над коммерциализацией их собственных разработок и предложений. Благодаря такому подходу вуз станет центром инновационного развития.

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Теги: Минск
 
 
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Когда появятся новые способы оплаты проезда в общественном транспорте и где будет новое жильё для студентов? Обо всём из первых уст мэра Минска. Владимир Кухарев...
 
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