Глубоководного монстра нашли на пляже в США (Фото)

Источник материала: ОНТ

На пляже американского города Ньюпорт-Бич турист обнаружил огромного глубоководного монстра. У рыбы были маленькие глаза и огромная пасть с острыми зубами. Тело существа покрывали шипы, а спереди мужчина заметил необычное щупальце.

Фото находки были опубликованы в Facebook на странице Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching.

Позже выяснилось, что на берег бы выброшен глубоководный монстр, которого относят к отряду морских чертей, или удильщикообразных. Данный вид обитает на внушительных глубинах, куда не проникает солнечный свет.

Многие пользователи Facebook восхитились увиденными кадрами. Но нашлись и те, кого такая находка взволновала. Людей заинтересовала причина, по которой глубоководная рыба оказалась на берегу.

Пост со снимками глубоководного существа собрал свыше 58 тысяч отметок «Нравится», более 40 тысяч комментариев и около 200 тысяч репостов.

Фото: Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching

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