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Глубоководного монстра нашли на пляже в США (Фото)
Источник материала: ОНТ
На пляже американского города Ньюпорт-Бич турист обнаружил огромного глубоководного монстра. У рыбы были маленькие глаза и огромная пасть с острыми зубами. Тело существа покрывали шипы, а спереди мужчина заметил необычное щупальце.
Фото находки
Позже выяснилось, что на берег бы выброшен глубоководный монстр, которого относят к отряду морских чертей, или удильщикообразных. Данный вид обитает на внушительных глубинах, куда не проникает солнечный свет.
Многие пользователи Facebook восхитились увиденными кадрами. Но нашлись и те, кого такая находка взволновала. Людей заинтересовала причина, по которой глубоководная рыба оказалась на берегу.
Пост со снимками глубоководного существа собрал свыше 58 тысяч отметок «Нравится», более 40 тысяч комментариев и около 200 тысяч репостов.
Фото: Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching
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На пляже американского города Ньюпорт-Бич турист обнаружил огромного глубоководного монстра. У рыбы были маленькие глаза и огромная пасть с острыми зубами. Тело...
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