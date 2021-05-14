В Беларуси увеличат производство молока

Источник материала: ОНТ

Увеличить показатели отрасли за счёт грамотного распределения ресурсов. К 2025-му в Беларуси будут производить на полтора миллиона тонн молока больше. Это часть стратегии развития молочной отрасли на пять лет.





Выездная коллегия Минсельхозпрода сегодня была в Могилёве. Подвели итоги работы отрасли и определили приоритеты развития. Так, в прошлом году в стране произвели 7,8 млн тонн молока. Это на 5% больше, чем в 2019. На пятилетку планы амбициозные. К 2025 году общий показатель надоев должен превысить 9,2 млн тонн. Ставка – на развитие сырьевых зон молочных предприятий.

Продукцию разрабатывают с учетом спроса как на внутреннем, так на внешнем рынках. Наше хорошо знают и любят. Молочные продукты под маркой «сделано в Беларуси» востребованы в 58 странах.

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