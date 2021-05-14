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Израиль нанёс самый массированный ракетный удар по сектору Газа

14.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Израиль нанёс самый массированный ракетный удар по сектору Газа

Не спадает градус напряжения между Израилем и сектором Газа. В ход пустили авиацию. Армия Израиля провела крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам сектора Газа. 


Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар при поддержке наземных подразделений, но солдаты не входили на территорию противника. Ночью 160 самолетов атаковали тоннели, которые палестинцы используют как транспортные артерии и укрытие. За 40 минут поражено 150 целей. Подготовку к наземной операции израильские силы не прекращают, подробности не раскрывают. Войска готовы и ждут приказа. 

На фоне обострения конфликта Израиль призывает в армию 9 тысяч резервистов. Число жертв растёт. Уже сообщается о восьми погибших в Израиле и 115-ти в Газе. Среди них десятки детей и женщин. На сотни пошёл счёт раненых. 

Тем временем мировое сообщество и общественные организации призывают стороны прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но призывы к перемирию пока не находят отклика. Одновременно власти Израиля пытаются остановить волну насилия внутри страны, но погромы не прекращаются. Причем в них участвуют как евреи, так и арабы. Где-то перестреливаются фейерверками, а где-то пускают в ход оружие.

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Не спадает градус напряжения между Израилем и сектором Газа. В ход пустили авиацию. Армия Израиля провела крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам сектора...
 
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