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Роберт Де Ниро травмировал ногу на съемках фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Роберт Де Ниро травмировал ногу в Оклахоме (США), где проходят съемки нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом
По сведениям источника, 77-летний Де Ниро повредил ногу не на съемочной площадке. 13 мая актер улетел в Нью-Йорк, 14 мая он должен посетить врача.
Уточняется, что травма артиста на съемочный процесс не повлияет, так как нужные к этому моменту сцены с его участием были отсняты. Кроме того, Роберт заранее планировал на несколько недель улететь домой. Вернется ли Де Ниро в Оклахому, пока не известно.
В картине «Убийцы цветочной луны», рассказывающей об убийствах индейцев из-за месторождений нефти в Оклахоме 1920-х годов, также снимаются Леонардо ДиКаприо, Лили Гладстоун и Джесси Племонс.
Фото: Pixabay
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Голливудский актер Роберт Де Ниро травмировал ногу в Оклахоме (США), где проходят съемки нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом...
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