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Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра

14.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра

Учеными из Мексики был обнаружен новый вид травоядного динозавра, обитавший на нашей планете свыше 70 млн лет назад. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Национального института антропологии и истории Мексики.

Уточняется, что останки динозавра обнаружили в северо-западном мексиканском штате Коауила. Находку отнесли к новому виду Tlatolophus galorum. Опознать новый вид удалось благодаря сохранности около 80% черепа динозавра.

На голове Tlatolophus galorum был гребень. Этот динозавр обитал на Земле 72-73 миллиона лет назад.

Фото: Pixabay

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Учеными из Мексики был обнаружен новый вид травоядного динозавра, обитавший на нашей планете свыше 70 млн лет назад. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
 
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