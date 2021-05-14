Мексиканские ученые обнаружили новый вид динозавра

Источник материала: ОНТ

Учеными из Мексики был обнаружен новый вид травоядного динозавра, обитавший на нашей планете свыше 70 млн лет назад. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Национального института антропологии и истории Мексики.

Уточняется, что останки динозавра обнаружили в северо-западном мексиканском штате Коауила. Находку отнесли к новому виду Tlatolophus galorum. Опознать новый вид удалось благодаря сохранности около 80% черепа динозавра.

На голове Tlatolophus galorum был гребень. Этот динозавр обитал на Земле 72-73 миллиона лет назад.

Фото: Pixabay

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