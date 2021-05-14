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Чудеса дрессировки: послушные собаки впечатлили Сеть (Видео)
Источник материала: ОНТ
Девушка-собачий тренер из Техаса (США) опубликовала на YouTube видео, которое привлекло внимание пользователей. На ролике 11 псов демонстрируют чудеса дрессировки.
Все собаки стоят у двери и ждут, когда прозвучит кличка каждой из них. Животные терпеливо ждут своей очереди, чем впечатляют пользователей Сети.
Фото: Pixabay
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Девушка-собачий тренер из Техаса (США) опубликовала на YouTube видео, которое привлекло внимание пользователей. На ролике 11 псов демонстрируют чудеса дрессировки. Все...
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