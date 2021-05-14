Чудеса дрессировки: послушные собаки впечатлили Сеть (Видео)

Источник материала: ОНТ

Девушка-собачий тренер из Техаса (США) опубликовала на YouTube видео, которое привлекло внимание пользователей. На ролике 11 псов демонстрируют чудеса дрессировки.

Все собаки стоят у двери и ждут, когда прозвучит кличка каждой из них. Животные терпеливо ждут своей очереди, чем впечатляют пользователей Сети.



Видео за короткий промежуток времени собрало более трех тысяч просмотров и свыше 150 отметок «Нравится».

Фото: Pixabay

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