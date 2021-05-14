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Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма»

14.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма»

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом информирует Агентство телевизионных новостей.


Документом установлен запрет на оправдание и героизацию нацисткой идеологии, на содействие этому в любых формах. Также было расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика».

Уточняется, что меры противодействия идеям нацизма будут аналогичны мерам противодействия экстремизму.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом информирует Агентство телевизионных новостей. Документом...
 
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