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Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма»
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом
Документом установлен запрет на оправдание и героизацию нацисткой идеологии, на содействие этому в любых формах. Также было расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика».
Уточняется, что меры противодействия идеям нацизма будут аналогичны мерам противодействия экстремизму.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом информирует Агентство телевизионных новостей. Документом...
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