Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма». Об этом информирует Агентство телевизионных новостей.





Документом установлен запрет на оправдание и героизацию нацисткой идеологии, на содействие этому в любых формах. Также было расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика».

Уточняется, что меры противодействия идеям нацизма будут аналогичны мерам противодействия экстремизму.

Фото: БЕЛТА

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