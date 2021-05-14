Тепло, но с дождями: прогноз погоды в Беларуси на выходные 15 и 16 мая

Источник материала: ОНТ

Во второй половине уходящей недели установилась ненастная погода с дождями и порывистым ветром. И в ближайшие выходные она существенно не изменится – будет тепло, но с дождями и грозами. Не забываем зонт.

Завтра погодные условия будет определять обширный циклон с центром над Центральной Европой. Он сформирует устойчивый южный перенос воздушных масс. К нам будет поступать теплый, но насыщенный влагой воздух.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, местами грозы. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура – от +11°С западу до +14°С по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметки +17…+18°С. К вечеру температура будет до +16°С.

В воскресенье сохранится влияние умеренно теплой влажной воздушной массы, поступающей с южных широт. Облачно с прояснениями. Почти повсеместно пройдут кратковременные дожди, днём большая вероятность гроз. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90 процентов. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Температура воздуха ночью +7…12°С, днем +18…+24°С. В начале следующей недели сохранится умеренно тёплая с грозовыми дождями погода.

Фото: БЕЛТА

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