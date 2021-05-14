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Виктор Лукашенко чествовал спортсменов в Национальном олимпийском комитете

14.05.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктор Лукашенко чествовал спортсменов в Национальном олимпийском комитете

Самый успешный сезон за последнее время выдали наши биатлонисты. Впереди олимпийский год, и планы на него у нашей команды очень серьезные. 

Сегодня в Национальном олимпийском комитете спортсменов принимал и чествовал Президент НОК Виктор Лукашенко. Наши биатлонисты порадовали болельщиков. Девушки заняли 5 место в Кубке наций и увеличили квоту для белорусок до шести спортсменов на следующий сезон. Мужчины впервые за 15 лет стали девятыми – это лучший результат. И сегодня главная звезда нашей сборной – Динара Алимбекова – подарила Виктору Лукашенко специальную майку, которая достается победителю общего зачета среди спортсменов до 25 лет. Встреча получилась эмоциональной и душевной. Президент НОК пожелал команде успехов в новом сезоне и отметил, что будет лично болеть за каждого. 

Наша команда уже приступила к тренировкам в Раубичах, кстати, именно там пройдёт этап Кубка мира в следующем году. Такие масштабные соревнования Беларусь примет впервые.  

 

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Самый успешный сезон за последнее время выдали наши биатлонисты. Впереди олимпийский год, и планы на него у нашей команды очень серьезные.  Сегодня в Национальном...
 
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