Виктор Лукашенко чествовал спортсменов в Национальном олимпийском комитете

Источник материала: ОНТ

Самый успешный сезон за последнее время выдали наши биатлонисты. Впереди олимпийский год, и планы на него у нашей команды очень серьезные.

Сегодня в Национальном олимпийском комитете спортсменов принимал и чествовал Президент НОК Виктор Лукашенко. Наши биатлонисты порадовали болельщиков. Девушки заняли 5 место в Кубке наций и увеличили квоту для белорусок до шести спортсменов на следующий сезон. Мужчины впервые за 15 лет стали девятыми – это лучший результат. И сегодня главная звезда нашей сборной – Динара Алимбекова – подарила Виктору Лукашенко специальную майку, которая достается победителю общего зачета среди спортсменов до 25 лет. Встреча получилась эмоциональной и душевной. Президент НОК пожелал команде успехов в новом сезоне и отметил, что будет лично болеть за каждого.

Наша команда уже приступила к тренировкам в Раубичах, кстати, именно там пройдёт этап Кубка мира в следующем году. Такие масштабные соревнования Беларусь примет впервые.

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