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Владимир Коноплев 15 лет в строю - переизбран на пост главы Белорусской федерации гандбола

14.05.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пост председателя Белорусской федерации гандбола останется за Владимиром Коноплевым, он переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает БелТА.

За его кандидатуру 14 мая проголосовали участники отчетно-выборной конференции БФГ, состоявшейся в штаб-квартире НОК Беларуси.

Владимир Коноплев руководит гандбольной федерацией с июня 2006 г. Его заместителями стали Андрей Барбашинский, Михаил Маевский, Сергей Репкин, Виталий Суринович и Юрий Терещенков. Генеральным секретарем БФГ избран Андрей Балецкий.
 
 
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Пост председателя Белорусской федерации гандбола останется за Владимиром Коноплевым, он переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает БелТА.
 
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