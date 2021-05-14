Среди олимпийцев атеистов нет. Митрополит Вениамин благословил белорусских спортсменов

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси побывал в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки", пообщался со спортсменами и тренерами, руководством отрасли, сообщает официальный сайт Белорусской православной церкви.





пишет sputnik.by Это был первый визит Владыки Вениамина на базу подготовки белорусских атлетов. Для него провели экскурсию по крупнейшему спорткомплексу страны, показали, в каких условиях тренируются и отдыхают спортсмены,sputnik.by





Митрополит посмотрел, как готовятся к Олимпиаде в Токио тяжелоатлеты и дзюдоисты, пообщался с ними.

Как рассказал директор РЦОП "Стайки" Сергей Хмельков, Владыка Вениамин пожелал всем спортсменам физических и душевных сил. Он подчеркнул, что без усиленных и настойчивых тренировок, внутреннего напряжения достичь результатов в спорте невозможно. При этом укреплять нужно не только мускулы, но и человеческий дух, стойкость, веру.





Митрополит благословил белорусских спортсменов и пожелал им честной борьбы, успехов на соревнованиях.

Последние приготовления перед Олимпиадой: помогай Бог

Перед ответственными стартами спортсмены часто ищут дополнительные силы, обращаясь к церкви. Они ходят в храмы, молятся.





В состав белорусской олимпийской делегации, выступавшей на Олимпийских играх в Лондоне, был включен настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный.





Перед началом состязаний он побывал в олимпийской деревне и совершил молебен в честь белорусских спортсменов. Отец Федор просил тогда о божьей помощи и поддержке в трудную минуту. В своей молитве он поименно вспомнил всех членов спортивной делегации. А после окропил водой присутствовавших и передал для олимпийцев иконки.





Помогал отцу Федору американский капеллан Карл Дамбмэн, в прошлом — борец вольного стиля.

После Олимпиады, отец Федор сказал, что направлялся в Лондон, чтобы "поддерживать духовное равновесие членов команды, без которого немыслима гармония души и тела, а значит, и самые высшие достижения".





"Моя задача — помогать им преодолевать неизбежные в спорте разочарования от неудачных выступлений", — подчеркивал протоиерей.





На Играх в Рио-де-Жанейро штаб белорусской делегации посетил настоятель храма святой мученицы Зинаиды отец Сергий из прихода Русской Православной Церкви Московского патриархата в столице Бразилии.





Накануне Паралимпийских игр белорусские спортсмены традиционно посещают храм святой равноапостольной Марии Магдалины.





Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября нынешнего года.