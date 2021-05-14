Обиделись: БТ не покажет «Евровидение» в этом году? Рассказываем как посмотреть

В этом году Белтелерадиокомпания решила отправить на «Евровидение» никому не известную барановичскую группу «Галасы ЗМеста», высмеивающую оппозицию и Запад. Но из-за политического конктекста Европейский вещательный союз группу забраковал.





А на днях стало известно о том, что БТ не будет транслировать сам конкурс. Два полуфинала и финал должны пройти на следующей неделе – 18, 20 и 22 мая, но в программе «Беларусь 1» их нет.





Корреспонденты Telegraf.by написали запрос в пресс-службу Белтелерадиокомпании с просьбой прокомментировать отсутствие «Евровидения» в программе вещания еще 12 мая. Но на настоящий момент ответа мы так и не получили.

Посмотреть все равно можно

К слову Европейский вещательный союз ответил на нашу просьбу на следующий день.





на официальном YouTube-канале конкурса. Его представитель Дэйв Гудман сообщил Телеграфу, что БТ не обязано транслировать конкурс. Он также рассказал, что белорусы смогут посмотреть «Евровидение»конкурса.

“Они просто надули губки?”

О возможных причинах отказа БТ от трансляции конкурса мы поговорили с Александром Чаховским, исполнительным директором Белорусского фонда культурной солидарности, который инициировал исключение Белтелерадиокомпании из конкурса «Евровидения» и в целом из Европейского вещательного союза.





Собеседник между тем признал, что фонд был не против участия группы «Галасы ЗМеста» в конкурсе.





«Когда мы узнали, что поедут “Галасы ЗМеста” мы даже перестали осуществлять какие-либо дальнейшие манипуляции. Мы даже захотели, чтобы они поехали. Это позор вещателя и режима посылать такого уровня музыкантов с таким уровнем музыкального контента. Лучше не придумаешь, как опозориться. Но позорится не страна, а вещатель и режим. И после того, как было определено, что поедут “Галасы ЗМеста”, при любом варианте большинство белорусов уже выигрывало, независимо от того, какое решение бы принял Европейский вещательный союз. Дисквалифицировали – и по делом, не дисквалифицировали бы – поехали бы и опозорились как минимум на всю Европу», — отметил Александр Чаховский.





Говоря о возможных причинах отмены трансляции, исполнительный директор фонда подчеркнул, что каждый вещатель, принимающий участие в «Евровидении», платит ежегодный взнос, чтобы иметь возможность делегировать участников конкурса и транслировать его. Для Белтелерадиокомпании, по его словам, эта сумма составляет около 100 тыс. евро.





«Есть два варианта. Либо они договорились, что не теряют взнос и он переносится на следующий год. То есть, они не участвуют и не транслируют, но и деньги не теряют. Либо есть вторая опция – абсолютно идиотская, но я не удивлюсь, если будет именно она. Возможно, после того, как их дисквалифицировали, они просто надули губки. Таким образом, они теряют деньги, но и совершают демарш», — предположил исполнительный директор Белорусского фонда культурной солидарности.

“Такой вещатель не может являться членов ЕВС”

Он также отметил, что переговоры с Европейским вещательным союзом по поводу Белтелерадиокомпании еще продолжаются.





“Такой вещатель, который разжигает ненависть белорусов к белорусам и, транслируя у себя признания от МВД, по большому счету является соучастником пыток, не может являться членов ЕВС. Потихоньку процесс идет, но очень медленно. Есть очень много нюансов”, — заявил Александр Чаховский.



