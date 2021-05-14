Источник материала: UDF





Статистику по инновациям «делает» нефтепереработка

Частники лидируют, но сжимаются

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские инновации – это не IT. А что? Беларусь отчитывается о выпуске большого объема инновационных продуктов. Но что в реальности стоит за впечатляющими цифрами?

«По удельному весу отгруженной инновационной продукции в обрабатывающей промышленности наша страна уже сейчас соответствует среднему уровню стран ЕС», - написал председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин в журнале «Беларуская думка».Как показывает статистика за 2020 год, в общем объеме произведенных в стране товаров и услуг «инновационные» составили 15,7%. В обрабатывающей промышленности – 21%. Этот показатель каждый год растет, хотя и не дотягивает до плановых значений. Что это за товары, воплотившие в себе белорусский научный прогресс?Оказывается, больше всего инновационной продукции отгружают производители кокса и нефтепродуктов – на их долю приходится почти половина всей отечественной «инновационки». Следующие места занимают производители машин, оборудования, а также транспортных средств. А вот ИТ-сектор здесь в аутсайдерах – он, согласно официальной оценке, не создает практически ничего новаторского.Зато, если верить статистике, то 60% произведенных в нашей стране нефтепродуктов являются инновационными, а также 40% транспортных средств и 24% лекарств.Но никто не слышал об изобретении в Беларуси, например, некоего невиданного миром лекарства. Поэтому очевидно, что под термином «инновационные» понимается либо продукты, новые для местного рынка, либо незначительные изменения в технологии при копировании мировых брендов.Однако статистика показывает, что новые даже для мирового рынка продукты Беларусь все же производит – это 0,5% от всей отечественной «инновационки». Стоимость этих уникальных товаров вкупе составляет всего 82 млн рублей (около 32 млн долларов). Кстати, нефтепродуктов среди них нет совсем. Наибольшая доля новых для мирового рынка товаров – у производителей продуктов питания и оптики.Несмотря на все программы по развитию инноваций и доведение планов до госпредприятий, двигателем научного прогресса в Беларуси является частный сектор. Именно он активно инвестирует в научные исследования и разработки. Коммерческие организации частной формы собственности тратят на эти цели в четыре раза больше государственных. Если частники в 2020 году вложили в НИОКР 409 млн рублей, то государственный коммерческий сектор – лишь 105 млн рублей.При этом НИОКР на госпредприятиях финансируется в основном за счет бюджета, собственные средства составили всего 17%. В это же время частные предприятия справляются с финансированием собственными силами, а также при помощи иностранных инвестиций.Поэтому особую тревогу вызывает факт наметившегося в 2020 году сокращения инвестиций в науку и технологии со стороны частного сектора. В 2019 году в НИОКР частники вложили 504 млн рублей – больше, чем в прошлом.Что может стать с технологической структурой нашей экономики при продолжающемся давлении на частный бизнес? Возможно, цифры по отгрузке «инновационной» продукции на бумаге будут, как всегда, расти. Но вот инвестиции в реальные исследования и разработки замрут, что означает неминуемый технологический откат и растущий разрыв с цивилизованным миром.