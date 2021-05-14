ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский тренер избил 18-летнюю теннисистку ракеткой

14.05.2021 20:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Российский тренер избил 18-летнюю теннисистку ракеткой
Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации источника, инцидент произошел в спортивном комплексе «Локомотив». На занятиях по теннису тренер беспричинно нанес спортсменке несколько ударов ракеткой, забрал у нее личные вещи на общую сумму в 67 тысяч рублей и мобильный телефон. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося после заявления Малых.

Малых выступает на турнирах в категории до 19 лет. Спортсменка представляет Москву.

12 апреля тренер по водному поло избил 16-летнего спортсмена из-за обвинений в плохом судействе. Игрок возмутился поведением наставника из команды соперника, после чего тренер якобы случайно зацепил юношу плечом, тот бросил в него полотенце, и взрослый ударил его по лицу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский тренер избил 18-летнюю теннисистку Елену Малых ракеткой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Коноплев 15 лет в строю - переизбран на пост главы Белорусской федерации гандбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by