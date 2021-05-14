Дипломаты стран ЕС призвали Беларусь выполнять обязательства перед ООН и ОБСЕ

Дипломатические миссии Европейского союза призывают белорусские власти выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ, говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси.





Сообщение опубликовано после того, как 14 мая дипломаты ЕС не смогли попасть в зал суда, где начался процесс над группой студентов и преподавателей за протест против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, передает БелаПАН .

В представительстве Евросоюза напомнили, что дипломатические миссии «имеют международно признанное право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием событий в ключевых странах, в которых они работают, включая проведение важных судебных слушаний».

«Прозрачность судов в Беларуси закреплена законом, чтобы гарантировать фундаментальное право всех задержанных на независимое и справедливое судебное разбирательство», — подчеркнули в представительстве ЕС.

«Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ и обеспечивать уважение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах», — заявляют дипломаты.

Утром 14 мая суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов» , по которому проходит 12 человек. Все подсудимые признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года. Выездное заседание проходит в здании суда Октябрьского района Минска и Дома правосудия.

К зданию утром пришло много людей. Родственников (по два на каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. В зал вошло около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. Вход осуществлялся через металлоискатели и после досмотра.

Никого из журналистов негосударственных СМИ, которые несколько раз обращались с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, в зал суда не пропустили.

На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон призвал людей разойтись, а человек в штатском осуществлял видеосъемку собравшихся.

Среди задержанных возле здания суда — корреспондент портала TUT.by Любовь Касперович и экс-председатель Объединенной гражданской партии и представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько .

Позже телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома сообщил, что всего возле Дома правосудия были задержаны 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции». «Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства», — говорилось в сообщении.