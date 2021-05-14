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Дипломаты стран ЕС призвали Беларусь выполнять обязательства перед ООН и ОБСЕ

14.05.2021 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дипломатические миссии Европейского союза призывают белорусские власти выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ, говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси.

Дипломаты стран ЕС призвали Беларусь выполнять обязательства перед ООН и ОБСЕ

Сообщение опубликовано после того, как 14 мая дипломаты ЕС не смогли попасть в зал суда, где начался процесс над группой студентов и преподавателей за протест против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, передает БелаПАН.

В представительстве Евросоюза напомнили, что дипломатические миссии «имеют международно признанное право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием событий в ключевых странах, в которых они работают, включая проведение важных судебных слушаний».

«Прозрачность судов в Беларуси закреплена законом, чтобы гарантировать фундаментальное право всех задержанных на независимое и справедливое судебное разбирательство», — подчеркнули в представительстве ЕС.

«Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ и обеспечивать уважение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах», — заявляют дипломаты.

Утром 14 мая суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов», по которому проходит 12 человек. Все подсудимые признаны белорусским правозащитным сообществом политическими заключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года. Выездное заседание проходит в здании суда Октябрьского района Минска и Дома правосудия.

К зданию утром пришло много людей. Родственников (по два на каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. В зал вошло около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. Вход осуществлялся через металлоискатели и после досмотра.

Никого из журналистов негосударственных СМИ, которые несколько раз обращались с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, в зал суда не пропустили.

На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон призвал людей разойтись, а человек в штатском осуществлял видеосъемку собравшихся.

Среди задержанных возле здания суда — корреспондент портала TUT.by Любовь Касперович и экс-председатель Объединенной гражданской партии и представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько.

Позже телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома сообщил, что всего возле Дома правосудия были задержаны 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции». «Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства», — говорилось в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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