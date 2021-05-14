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Дипломаты стран ЕС призвали Беларусь выполнять обязательства перед ООН и ОБСЕ
Источник материала: Навiны
Дипломатические миссии Европейского союза призывают белорусские власти выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ, говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси.
Сообщение опубликовано после того, как 14 мая дипломаты ЕС не смогли попасть в зал суда, где начался процесс над группой студентов и преподавателей за протест против фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, передает
В представительстве Евросоюза напомнили, что дипломатические миссии «имеют международно признанное право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях следить за развитием событий в ключевых странах, в которых они работают, включая проведение важных судебных слушаний».
«Прозрачность судов в Беларуси закреплена законом, чтобы гарантировать фундаментальное право всех задержанных на независимое и справедливое судебное разбирательство», — подчеркнули в представительстве ЕС.
«Мы призываем Беларусь выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ и обеспечивать уважение прав человека и основных свобод, в том числе в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах», — заявляют дипломаты.
Утром 14 мая суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение
К зданию утром пришло много людей. Родственников (по два на каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. В зал вошло около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. Вход осуществлялся через металлоискатели и после досмотра.
Никого из журналистов негосударственных СМИ, которые несколько раз обращались с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, в зал суда не пропустили.
На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон призвал людей разойтись, а человек в штатском осуществлял видеосъемку собравшихся.
Среди задержанных возле здания суда — корреспондент портала TUT.by
Позже телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома сообщил, что всего возле Дома правосудия были задержаны 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции». «Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства», — говорилось в сообщении.
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Дипломатические миссии Европейского союза призывают белорусские власти выполнять свои международные обязательства и обязательства перед ООН и ОБСЕ, говорится в...
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