Лукашенко поручил помочь в восстановлении пострадавшего от пожара будславского костела

Александр Лукашенко поручил помочь в восстановлении пострадавшего от пожара Мариинского костела в Будславе Мядельского района. Видеофрагмент его беседы на эту тему с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным опубликовал телеграм-канал «Пул первого».





«Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят, — заявил Лукашенко. — Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же "невероятные" опять говорят, что "деньги соберем". Ветеранам уже собрали, в кавычках. Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят и у людей заберут деньги, и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди туда им передают деньги, а не в Польшу».

Турчин на это заявил, что бизнесмен Александр Мошенский — владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» — «100 тысяч уже заплатил». «Ну молодец, молодец. Каждый человек сколько сможет, если он захочет, он туда передаст деньги», — отреагировал Лукашенко.

11 мая в будславском костеле случился пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

Около полудня 12 мая телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий пожара, сообщил, что за двое суток собрано около 170 тыс. рублей.