ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Солигорске мужчина совершил ДТП и скрылся. В его машине был ребенок

14.05.2021 20:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Солигорске мужчина на Ford совершил ДТП и скрылся с места аварии. Его преследовала в ГАИ. В машине нарушителя был ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Ford совершил ДТП и скрылся с места происшествия. После непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован, водитель задержан.

В момент задержания в салоне машины находился малолетний пассажир — пятилетний внук нарушителя. В милиции отметили, что в автомобиле не было детского кресла. Мальчика передали матери.

В отношении водителя составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе, за оставление места ДТП и невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В момент задержания в салоне машины находился малолетний пассажир - пятилетний внук нарушителя. В милиции отметили, что в автомобиле не было детского кресла....
 
Новости дня
Новости разные
 
Пашинян сообщил, что обратился к Путину с просьбой о военной помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by