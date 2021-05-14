В Солигорске мужчина совершил ДТП и скрылся. В его машине был ребенок

Источник материала: Tut.by

В Солигорске мужчина на Ford совершил ДТП и скрылся с места аварии. Его преследовала в ГАИ. В машине нарушителя был ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Ford совершил ДТП и скрылся с места происшествия. После непродолжительного преследования автомобиль был заблокирован, водитель задержан.

В момент задержания в салоне машины находился малолетний пассажир — пятилетний внук нарушителя. В милиции отметили, что в автомобиле не было детского кресла. Мальчика передали матери.

В отношении водителя составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе, за оставление места ДТП и невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства.

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