На Куйбышева заработала любимая площадка минчан с уличной едой

Сегодня на Куйбышева, 45 открыла сезон площадка с уличной едой «Песочница» . В последний раз она работала для минчан прошлым летом и осенью. В этом году фирменные сеты, которые по правилам должны подготовить участники, стоят девять рублей. Как прошло открытие — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.

В этом сезоне площадка немного обновилась. На территории появились новые зоны отдыха и арт-объекты, яркий газон для посиделок. А главным нововведением можно назвать городской огород Plantация, который появится уже в ближайшее воскресенье. Позже можно будет увидеть, как растет редис и помидоры, поухаживать за своими зелеными насаждениями и выпить ароматного чаю из выращенных трав.









Главной тут по-прежнему остается еда. В этом сезоне сеты стоят девять рублей. Это второе подорожание за все время существовании площадки. В 2018 году все начиналось с семи рублей, в 2020-м цена поднялась до восьми рублей.

Участников будет 16, вот лишь некоторые из них: Ramen by Ronin, Burgerlab, Testo, El’Fara Noche, Salty Dog, More Less Food & Drink, Trdlo house, MonkeyBrother, Grillman. Фотографии сетов, которые подготовили эти и другие заведения, мы публиковали тут . Как и всегда, получилось на любой вкус.













































Как и всегда, в этом сезоне запланирована масса самых разных мероприятий — от маркетов до концертов. Уже в ближайшие выходные с полудня и до позднего вечера пройдет «Горошек-маркет» , где можно прикупить приятных мелочей себе или близким. Кстати, представители «Песочницы», что тут рады не только минчанам, но и их питомцам.

«Песочница» Где: Куйбышева, 45

Когда: с 12.00 до 23.00 ежедневно.

Сколько: вход — свободный, сеты — 9 рублей