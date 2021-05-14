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На Куйбышева заработала любимая площадка минчан с уличной едой
Источник материала: Tut.by
Сегодня на Куйбышева, 45 открыла сезон площадка с уличной едой
В этом сезоне площадка немного обновилась. На территории появились новые зоны отдыха и арт-объекты, яркий газон для посиделок. А главным нововведением можно назвать городской огород Plantация, который появится уже в ближайшее воскресенье. Позже можно будет увидеть, как растет редис и помидоры, поухаживать за своими зелеными насаждениями и выпить ароматного чаю из выращенных трав.
Главной тут по-прежнему остается еда. В этом сезоне сеты стоят девять рублей. Это второе подорожание за все время существовании площадки. В 2018 году все начиналось с семи рублей, в 2020-м цена поднялась до восьми рублей.
Участников будет 16, вот лишь некоторые из них: Ramen by Ronin, Burgerlab, Testo, El’Fara Noche, Salty Dog, More Less Food & Drink, Trdlo house, MonkeyBrother, Grillman. Фотографии сетов, которые подготовили эти и другие заведения, мы публиковали
Как и всегда, в этом сезоне запланирована масса самых разных мероприятий — от маркетов до концертов. Уже в ближайшие выходные с полудня и до позднего вечера пройдет
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Сегодня на Куйбышева, 45 открыла сезон площадка с уличной едой «Песочница». В последний раз она работала для минчан прошлым летом и осенью. В этом году фирменные...
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