Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма»

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Подписан и закон «О противодействии экстремизму».

Основные положения начнут действовать через месяц после официальной публикации, сообщает БЕЛТА .

— В законе определены организационно-правовые формы и методы вот этого противодействия, профилактики. То есть закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма, — заявил генпрокурор Андрей Швед.

В документе закон «О недопущении реабилитации нацизма» расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика».

В законе «О противодействии экстремизму» закреплено понятие «экстремистское формирование»: «группа граждан, которая осуществляет экстремистскую деятельность или оказывает содействие такой деятельности или ее финансированию».

Сообщается, что милиция будет вести перечни организаций, формирований, ИП, граждан, обвиняемых в экстремизме.