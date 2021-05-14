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Владимир Некляев: Диктатура этого не выдержит, они зря упираются

14.05.2021 20:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно.

Белорусский поэт и политик Владимир Некляев дал большое интервью Youtube-проекту «Жизнь-малина». Владимир Некляев верит, что у белорусов сохраняется протестный потенциал, а тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно, пишет «Салiдарнасць».

— Я тоже был впечатлен и счастлив от того, что все, что я видел на улицах и площадях, происходило реально. Я очень благодарен всем людям, которые на это пошли и сделали это. Состоялась революция сознания. Сознание изменилось не только у тех, кто вышел с бело-красно-белыми флагами, но и у тех, кто стоял напротив них. Они просто не могут сейчас это показать, но это так. И этот процесс уже необратим.



То, что сейчас они упираются, только тормозит и создает проблемы. Но изменить это движение или перенаправить его в обратную сторону уже невозможно. Его можно сечь, уничтожать кого-то персонально, но саму тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно, — считает общественно-политический деятель.

Он уверен, что протестный потенциал в Беларуси остался, и предположил, что может произойти в ближайшем будущем.

— Диктатура этого не выдержит, они зря упираются. Я хотел бы, чтобы все закончилось в этом году, но я не вижу того, что может случиться в ближайшем будущем, чтобы саккумулироваць этот взрыв. Должен появиться детонатор. Обычно в таких ситуациях, в первую очередь, срабатывают экономические детонаторы. Допустим, нечего есть, как это было в 1991 году, когда вышли рабочие.

Но при таком отношении России, как сейчас, я не думаю, что сможет возникнуть ситуация, когда рабочим могут не дать зарплату. Значит, должно произойти что-то другое, и я чувствую интуитивно, что что-то случится.
 
 
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Тенденцию становления европейского белорусского достойного государства изменить уже невозможно.
 
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