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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Государственное управление по-белорусски: насилие превратилось в культ В сегодняшней Беларуси насилие перестало играть рациональную роль (например, для предотвращения новых протестов), а превратилось в культ, ритуал, стало элементом...

В известном фильме времен горбачевской перестройки «Покаяние» одного из героев, ставших жертвой сталинских репрессий, обвинили в заговоре с целью рыть туннель «из Бомбея в Лондон». Эта кинематографическая метафора должна была показать всю нелепость того времени. Хотя жизнь того времени дала немало реальных подобных примеров. Когда, например, человека признавали шпионом нескольких иностранных спецслужб, иногда до десятка.И мало кто думал, что времена юридического абсурда вернутся в современную Беларусь. О любопытных обвинениях последних месяцев можно написать целую книгу. Возьмем только последние случаи. Людей судили за носки не того цвета, за «неправильную» песню, за поход в сауну в Жодино. Наверное, наши потомки с таким же удивлением вспомнят сегодняшнюю белорусско-кафкианскую действительность, как мы вспоминаем о 1937 годе.Еще одна аналогия с тем временем - отношение к политзаключенным. Им созданы гораздо худшие, зачастую невыносимые условия содержания, чем негодяям, бандитам, насильникам. В сталинском ГУЛАГе преступники тоже имели значительные преимущества по сравнению с «политическими». Более того, была предложена целая концепция, согласно которой преступники «социально близки», потому что они рабочие и крестьянские по происхождению, поэтому, в отличие от «врагов народа», они могут «перековаться».И сегодняшняя риторика государственных СМИ напоминает резолюции митингов 1937 года.Для всех стало неожиданностью, как страна в самом сердце Европы в 21 веке может быстро и внезапно провалиться в прошлое на почти сто лет назад. Нужно было случиться событиям прошлого года, чтобы смыть с образа режима всю внешнюю респектабельность, оголить сущность.Лишение званий 86 бывших военнослужащих также является важным символическим знаком, отражающим эволюцию белорусской власти. Это не только месть вышедшим на пенсию чекистам, но и предупреждение, запугивание действующих лиц. Примечание: режим связывает правоохранителей не дополнительными стимулами (на это нет ресурсов), а только страхом наказания.Насилие как дополнительный фактор в деятельности любого государства в Беларуси стало не просто главным, а фактически единственным инструментом политики, государственного управления. И власть не стыдится, не скрывает, не оправдывается, а делает это демонстративно, напоказ, с удовольствием. Чистое насилие, без примесей. Это то, что, например, делают с политзаключенными.В старину преступников казнили на площадях. Чтобы запугать других, научить людей жить по правилам, законам. Так вот, похоже, что в сегодняшней Беларуси насилие в каком-то смысле перестало играть рациональную роль (например, для предотвращения новых протестов), а превратилось в культ, ритуал, стало идеологической основой, базовым элементом государственной доктрины, новой религией. Кто сомневается - посмотрите, как государственные СМИ оценивают оппонентов. Беларусь стала полигоном для возврата старых технологий прошлых веков.