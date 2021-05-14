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Самые популярные марки





Методология и источники данных

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какими автомобилями больше всего интересуются белорусы? Белорусы больше всего интересуются в поисковой системе Goggle не «ладами» и «джили», несмотря на популярность этих авто в Беларуси.

Команда аналитиковвыяснила, автомобили каких марок самые желанные среди пользователей интернета из Европы.Исследователи проанализировали количество поисковых запросов, связанных с 64 марками автомобилей: премиум, среднего и эконом-класса.Бесспорным лидером стала марка BMW. Этот немецкий производитель автомобилей обогнал конкурентов в 15 странах, среди которых Великобритания, Германия, Австрия, Венгрия и большинство стран Балканского полуострова (Сербия, Черногория, Македония и др.).Второе место по популярности среди интернет-пользователей занимает Mercedes-Benz — самая желанная марка в 10 странах нашего рейтинга. Любителей этого бренда можно найти в России, Азербайджане, Армении, Албании, а также в некоторых странах Западной Европы (Португалия, Люксембург, Бельгия).Автомобили японской марки Toyota занимают третье место. Среди их почитателей такие страны как Польша, Латвия, Литва, Болгария и Греция. Сразу за пьедесталом с равными результатами оказались Volkswagen и Tesla. Американская марка электромобилей лидирует в Ирландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.В свою очередь немецкие автомобили Volkswagen пришлись по вкусу беларусам, украинцам, испанцам и итальянцам.Южнокорейские автомобили Hyundai чаще всего ищут в трёх странах: Чехия, Словакия и Исландия.Две французские марки, Peugeot и Renault, и шведский Volvo замыкают наш рейтинг.Любителями Peugeot оказались датчане и французы.Остальные участники нашли своих поклонников в Турции (Renault) и Швеции (Volvo).Рейтинг основан на сравнении количества запросов о 64 марках автомобилей за последние четыре года в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). Данные для Андорры, Мальты, Монако, Сан-Марино и Ватикана отсутствовали.