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Какими автомобилями больше всего интересуются белорусы?

14.05.2021 20:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какими автомобилями больше всего интересуются белорусы?
Белорусы больше всего интересуются в поисковой системе Goggle не «ладами» и «джили», несмотря на популярность этих авто в Беларуси.

Команда аналитиков Picodi.com выяснила, автомобили каких марок самые желанные среди пользователей интернета из Европы.

Самые популярные марки


Исследователи проанализировали количество поисковых запросов, связанных с 64 марками автомобилей: премиум, среднего и эконом-класса.

Бесспорным лидером стала марка BMW. Этот немецкий производитель автомобилей обогнал конкурентов в 15 странах, среди которых Великобритания, Германия, Австрия, Венгрия и большинство стран Балканского полуострова (Сербия, Черногория, Македония и др.).

Второе место по популярности среди интернет-пользователей занимает Mercedes-Benz — самая желанная марка в 10 странах нашего рейтинга. Любителей этого бренда можно найти в России, Азербайджане, Армении, Албании, а также в некоторых странах Западной Европы (Португалия, Люксембург, Бельгия).

Автомобили японской марки Toyota занимают третье место. Среди их почитателей такие страны как Польша, Латвия, Литва, Болгария и Греция. Сразу за пьедесталом с равными результатами оказались Volkswagen и Tesla. Американская марка электромобилей лидирует в Ирландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

В свою очередь немецкие автомобили Volkswagen пришлись по вкусу беларусам, украинцам, испанцам и итальянцам.

Какими автомобилями больше всего интересуются белорусы?


Южнокорейские автомобили Hyundai чаще всего ищут в трёх странах: Чехия, Словакия и Исландия.

Две французские марки, Peugeot и Renault, и шведский Volvo замыкают наш рейтинг.

Любителями Peugeot оказались датчане и французы.

Остальные участники нашли своих поклонников в Турции (Renault) и Швеции (Volvo).

Методология и источники данных


Рейтинг основан на сравнении количества запросов о 64 марках автомобилей за последние четыре года в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). Данные для Андорры, Мальты, Монако, Сан-Марино и Ватикана отсутствовали.
 
 
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Белорусы больше всего интересуются в поисковой системе Goggle не «ладами» и «джили», несмотря на популярность этих авто в Беларуси.
 
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