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Бросившего песок в сторону милиционеров пенсионера наказали тремя годами ограничения свободы

14.05.2021 20:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Минска 14 мая приговорил слесаря-сантехника из БГУ, пенсионера Анатолия Петрова к трем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа за брошенный в сотрудников милиции песок, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Бросившего песок в сторону милиционеров пенсионера наказали тремя годами ограничения свободы

Петрова обвиняли по ст. 342 Уголовного кодекса (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). До суда он находился на свободе под подпиской о невыезде.

Дело рассматривала судья Юлия Густырь, сторону обвинения представляла помощник прокурора Марина Прудникович.

Согласно обвинению, Анатолий Петров вечером 9 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на проспекте Победителей присоединился к группе граждан, выкрикивавших провокационные лозунги, а также взял песок с клумбы и бросил его в сторону сотрудников МВД.

Анатолий Петров полностью признал вину и раскаялся. Во время допроса он рассказал, что 9 августа пошел в гости к сыну, где они накрыли стол и выпили алкоголь. Затем Петров решил пройтись на Немигу и зайти в кафе возле кинотеатра «Москва». Там он заказал еще алкоголь и закуску. К нему подсел человек, и позже они вместе вышли покурить.

«Там увидели уже много людей, они выкрикивали лозунги, хлопали. Я не знал, чего они там находились, политикой сам не интересовался. Милиция тоже там была. Они задерживали людей, били их резиновыми палками. Я такого никогда не видел. Для меня это было шоком. Толпа пошла, и я последовал за ними. Я тоже начал кричать, чтобы не били людей. В ладони не хлопал, — рассказал обвиняемый. — Потом взял землю из клумбы, но она выпала из рук, я не смог ее бросить. На меня подействовал алкоголь и действия толпы. Я был возмущен. Потом понял, что это бесполезно, и ушел».

Петров вернулся в кафе, расплатился и ушел. Его задержали на остановке, а позже осудили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Пенсионер пояснил, что не хотел ни в кого попасть землей с клумбы и это был демонстративный жест.

Гособвинитель отметила, что вина Петрова доказана в полном объеме показаниями самого обвиняемого, свидетелей, а также письменными материалами дела. Она попросила признать смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние, а также учесть возраст и характеристику обвиняемого, отягчающим — состояние алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска 14 мая приговорил слесаря-сантехника из БГУ, пенсионера Анатолия Петрова к трем годам ограничения свободы без направления в...
 
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