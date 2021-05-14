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Цифра дня. Сколько собрали для 16-летнего политзаключенного за сутки

14.05.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне семья Никиты Золотарева, который в феврале получил пять лет колонии строгого режима по «делу о массовых беспорядках» (в апреле суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе), обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи.


Фото Сильные новости

«Власть считает его опасным экстремистом. А я считаю, что мой сын — воин. И страдает за нас всех. Никита достойный гражданин Новой Беларуси», — опубликовала пост мама 16-летнего политзаключенного.

4805 евро
На оплату юристов и передачи

По данным на 13.10 14 мая такая сумма на платформе BYSOL была собрана неравнодушными менее чем за сутки (сбор продолжается), пишет gazetaby.com

 
 
 
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Накануне семья Никиты Золотарева, который в феврале получил пять лет колонии строгого режима по «делу о массовых беспорядках» (в апреле суд отклонил апелляционную...
 
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