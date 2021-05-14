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Греция открывает границу для белорусов. Что надо делать для въезда

14.05.2021 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Греции в пятницу опубликовало распоряжение, согласно которому с 14 мая текущего года разрешен въезд гражданам Евросоюза и третьих стран, включая Беларусь, сообщил Республиканский союз туристических организаций.

Для въезда в Грецию необходимо заполнить форму на сайте ww.travel.gov.gr (не позднее, чем за день до прибытия, необходимо предъявить QR-код или подтверждение с электронной почты при въезде), а также предоставить один из следующих документов:



справка о наличии отрицательного ПЦР-теста за 72 часа до вылета для взрослых и детей 5 лет и старше;
справка о вакцинации старше 14-ти дней ("Спутник V" и вакцины, признанные ЕС);
справка о перенесенном заболевании или тест на антитела, действительные от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.
Визовый центр Греции в Минске также начал работу, в ближайшее время начнется подача документов, отметили в РСТО.

По приезду в Беларусь после посещения Греции действует правило самоизоляции на 10 дней.
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Греции в пятницу опубликовало распоряжение, согласно которому с 14 мая текущего года разрешен въезд гражданам Евросоюза и третьих стран, включая...
 
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