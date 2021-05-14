Греция открывает границу для белорусов. Что надо делать для въезда

Для въезда в Грецию необходимо заполнить форму на сайте ww.travel.gov.gr (не позднее, чем за день до прибытия, необходимо предъявить QR-код или подтверждение с электронной почты при въезде), а также предоставить один из следующих документов:













справка о наличии отрицательного ПЦР-теста за 72 часа до вылета для взрослых и детей 5 лет и старше;

справка о вакцинации старше 14-ти дней ("Спутник V" и вакцины, признанные ЕС);

справка о перенесенном заболевании или тест на антитела, действительные от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

Визовый центр Греции в Минске также начал работу, в ближайшее время начнется подача документов, отметили в РСТО.





По приезду в Беларусь после посещения Греции действует правило самоизоляции на 10 дней.



