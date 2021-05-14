Лукашенко потребовал навести порядок на рынках страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским фермерам необходимо предоставить доступ на рынок. Такое поручение дал Александр Лукашенко чиновникам. Сегодня президент посетил экорынок под Минском, передает «МИР 24».

Его открыли в конце прошлого года. Там должны продавать только экологически выращенные, натуральные продукты. Однако, не все могут позволить себе торговать в столице – высока арендная плата. Поэтому мелкие фермеры не в состоянии содержать торговую точку. Президент уверен – им нужно помочь, создать все условия для продавцов и покупателей экопродукции.

«В течение этого года здесь надо сделать объект, на который не стыдно будет зайти каждый день. Уже отзывы людей, кто здесь бывал, неплохие. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, чего я от вас требую: вырастил он цитрусовые – иди продавай, арбузы вырастил – иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее – иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ, если мы для народа строим страну», – потребовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Так же Александр Лукашенко потребовал провести ревизию всех рынков в столице, чтобы исключить посредников между покупателем и производителем.