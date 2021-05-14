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Лукашенко потребовал навести порядок на рынках страны
14.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским фермерам необходимо предоставить доступ на рынок. Такое поручение дал Александр Лукашенко чиновникам. Сегодня президент посетил экорынок под Минском, передает «МИР 24».
Его открыли в конце прошлого года. Там должны продавать только экологически выращенные, натуральные продукты. Однако, не все могут позволить себе торговать в столице – высока арендная плата. Поэтому мелкие фермеры не в состоянии содержать торговую точку. Президент уверен – им нужно помочь, создать все условия для продавцов и покупателей экопродукции.
Так же Александр Лукашенко потребовал провести ревизию всех рынков в столице, чтобы исключить посредников между покупателем и производителем.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии в Минске
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Мелкие фермеры не в состоянии содержать торговую точку.
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