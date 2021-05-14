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Тихановская встретилась с главой МИД Греции и премьер-министром Северной Македонии

14.05.2021 21:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В заключительный день трехдневного визита в Афины 14 мая белорусский демократический лидер Светлана Тихановская провела встречи с министром иностранных дел Греции Никасом Дендиасом и премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Тихановская встретилась с главой МИД Греции и премьер-министром Северной Македонии
Фото: t.me/tsikhanouskaya

В время встречи с Дендиасом политик поблагодарила греческую сторону за «непризнание Лукашенко и отказ вручить ему верительные грамоты», сообщает ее пресс-служба. «Министр Дендиас заверил меня, что все страны ЕС поддерживают белорусов в нашей борьбе, не признают Лукашенко президентом. И что вопрос санкций и Всеобъемлющего плана помощи будет решен в ближайшее время. Мы рады, что у нас такие союзники. И будем продолжать мобилизовать политическую поддержку не только Европы, но и всего мира», — заявила экс-кандидат в президенты.

Также Тихановскую принял бывший премьер-министр Греции Джордж Папандреу. «У Папандреу белорусские корни, его прадед Зыгмунт Минейко был участником восстания Калиновского 1863 года», — отметили в пресс-службе.

Встреча с главой правительства Северной Македонии стала первым контактом Тихановской с властями этой страны. Она поблагодарила Зорана Заева за «введение санкций против режима Лукашенко и активную поддержку гражданского общества Беларуси».

Кроме того, сегодня политик выступила на Дельфийском экономическом форуме и призвала международное сообщество провести конференцию высокого уровня по Беларуси, а также помочь привлечь к ответственности всех виновных в нарушении прав человека в стране, «остановить насилие и держать Беларусь на международной повестке».

Также Тихановская возложила цветы к мемориалу студентам, которые в 1973 году открыто выступили против власти хунты «черных полковников» в Греции.

 
 
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В заключительный день трехдневного визита в Афины 14 мая белорусский демократический лидер Светлана Тихановская провела встречи с министром иностранных дел...
 
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