Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном 25 марта на правозащитном сайте «Весна».





В документе правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

Статус политических заключенных получили : Александр Телего — задержан, предъявлено обвинение по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти); Владислав Шинкович — осужден на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 391 УК (оскорбление судьи); Сергей Хаванский — осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 368 УК (оскорбление президента); Артем Касач — осужден на полтора года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 369 УК; Евгений Люцкий — осужден на пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 130 УК (разжигание вражды по признаку иной социальной принадлежности), ч. 1 ст. 368 УК (оскорбление президента) и ч. 1 ст. 366 (угрозы насилием в отношении президента, в целях воспрепятствовать его законной деятельности).

Правозащитники считают такое уголовное преследование политически мотивированным и требуют немедленно освободить этих людей, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям уголовные дела.

По состоянию на 14 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 377 человек.