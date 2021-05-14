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В Лиде начали варить пиво BOHÉMSKÝ LEV в чешских традициях

14.05.2021 21:47 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Лиде начали варить пиво BOHÉMSKÝ LEV в чешских традициях

Новый бренд пива BOHÉMSKÝ LEV — это результат сотрудничества и дружбы двух талантливых пивоваров из Чехии и Беларуси. Получилось премиальное пиво, созданное в лучших чешских традициях пивоварения: с  цветочно-фруктовым ароматом и приятной хмелевой горечью.

ОАО «Лидское пиво» начинает производство пива по чешским традициям. К разработке привлекли Йиржи Карлика — известного пивовара, владельца чешской компании Czech Brewmasters. Около года два мастера — Йиржи и Олег Малахов, главный пивовар лидского завода, — трудились над рецептом, чтобы сварить пиво, которое соответствовало бы высоким стандартам чешского качества и за которым хотелось бы встречаться ради живого общения и приятных эмоций именно белорусам. Взаимопонимание, поддержка и дружеские беседы стали основой сотрудничества, и все это нашло отражение в полученном сорте.

— Разработка BOHÉMSKÝ LEV началась задолго до запуска. Мы созванивались с Олегом и обсуждали, каким должно быть пиво, сваренное в чешских традициях пивоварения. Пробовали горькие классические сорта, но потребитель не всегда понимает такую горечь. Поэтому мы с Олегом выбрали другой подход: решили сварить пиво в чешских традициях пивоварения, но учитывая пожелания белорусов в чешском сегменте, где, как правило, отдается предпочтение более мягким вкусам, — поделился опытом Йиржи Карлик.

Действительно, горечь нового пива ниже, чем у популярных чешских сортов, — 15 IBU, что, по мнению эксперта, является оптимальным сочетанием, подчеркивающим аромат и богатый вкус. Для производства было решено использовать премиальный хмель Богемия, который очень деликатно добавляет горечь, но не заглушает характерное для чешского пива зерновое послевкусие. Крепость нового пива составляет 4,2%.

BOHÉMSKÝ LEV хорошо сочетается с простыми, но сытными закусками. Дополнением, которое раскроет вкус, станут сырная тарелка с чесночным соусом, любая соленая или маринованная рыба, мясной пудинг, все виды домашних гренок и т. д. 

Ключевым персонажем нового бренда стал благородный лев с короной из хмеля и солода на голове — как символ тесного сотрудничества чешских и белорусских пивоваров. Образ льва выбран не случайно: изображение этого сильного животного присутствует на историческом гербе Чехии, а также золотой лев является символом Лиды, белорусской столицы пивоварения, — отметила Ангелина Яник, ведущий бренд-менеджер ОАО «Лидское пиво».

Первым в продаже появится BOHÉMSKÝ LEV SVĚTLÉ. Новый сорт будет выпускаться во всех популярных объемах: стеклянной бутылке 0,5 л, алюминиевой банке 0,45 л, а также в формате для дружной компании — в ПЭТ 0,9 и 1,9 л. BOHÉMSKÝ LEV ČERNÉ появится в продаже в начале июня, на полках можно будет найти пиво в стекле 0,5 л и в ПЭТ 0,9 л.

* Внимание! Чрезмерное употребление слабоалкогольных напитков вредит здоровью.

 
 
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Новый бренд пива BOHÉMSKÝ LEV - это результат сотрудничества и дружбы двух талантливых пивоваров из Чехии и Беларуси. Получилось премиальное пиво, созданное в лучших...
 
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