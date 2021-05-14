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Под Лепелем BMW врезалась в фуру. Погибли два человека

14.05.2021 21:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На трассе М3 автомобиль BMW врезался в фуру. Водитель и пассажирка кроссовера погибли на месте ДТП, сообщает ГАИ Витебской области.


Фото: ГАИ Витебской области

Трагедия произошла 14 мая около 16.00 на 176-м километре трассы М3 (Минск — Витебск) — столкнулись фура Volvo и автомобиль BMW.


Фото: ГАИ Витебской области

За рулем BMW был 50-летний водитель, в салоне — пассажирка лет 50, ее личность устанавливается. Они погибли на месте ДТП.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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За рулем BMW был 50-летний водитель, в салоне - пассажирка лет 50, ее личность устанавливается. Они погибли на месте ДТП.
 
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