Под Лепелем BMW врезалась в фуру. Погибли два человека

Источник материала: Tut.by

На трассе М3 автомобиль BMW врезался в фуру. Водитель и пассажирка кроссовера погибли на месте ДТП, сообщает ГАИ Витебской области.



Фото: ГАИ Витебской области

Трагедия произошла 14 мая около 16.00 на 176-м километре трассы М3 (Минск — Витебск) — столкнулись фура Volvo и автомобиль BMW.



Фото: ГАИ Витебской области

За рулем BMW был 50-летний водитель, в салоне — пассажирка лет 50, ее личность устанавливается. Они погибли на месте ДТП.

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