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Под Лепелем BMW врезалась в фуру. Погибли два человека
Источник материала: Tut.by
На трассе М3 автомобиль BMW врезался в фуру. Водитель и пассажирка кроссовера погибли на месте ДТП,
Трагедия произошла 14 мая около 16.00 на 176-м километре трассы М3 (Минск — Витебск) — столкнулись фура Volvo и автомобиль BMW.
За рулем BMW был 50-летний водитель, в салоне — пассажирка лет 50, ее личность устанавливается. Они погибли на месте ДТП.
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За рулем BMW был 50-летний водитель, в салоне - пассажирка лет 50, ее личность устанавливается. Они погибли на месте ДТП.
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