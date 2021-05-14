Водитель и пассажир БМВ погибли при столкновении с фурой возле Лепеля

Вечером 14 мая на трассе М3 автомобиль BMW врезался в фуру — водитель и пассажирка кроссовера погибли на месте ДТП, сообщает ГАИ Витебской области.





Инцидент произошел на 176-м километре трассы М3 Минск — Витебск.

За рулем БМВ был 50-летний водитель, в салоне — пассажирка, личность которой пока не установили. Они погибли на месте ДТП.