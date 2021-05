Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»

Источник материала: Onliner Дождались! Предвестник наступления лета, а именно гастродворик «Песочница», сегодня открыл свои точки уличной еды и позвал гостей. Погода обещала быть не очень летней, но вечером все же показалось солнце. Минчане после рабочего дня стеклись на площадку во дворе завода «Горизонт» (пересечение улицы Куйбышева и проспекта Машерова), чтобы попробовать обновленные сеты. Показываем, как прошло открытие.

Что нового в этом сезоне?

Это уже четвертый сезон работы «Песочницы». Из года в год проект просыпается к весенне-летнему периоду и засыпает с наступлением холодов. Подготовка территории начинается примерно за полтора месяца до назначенной даты открытия.

















— Подготовка включает понятные технологические процессы: техническая часть, работа с точками, реклама и маркетинг, — рассказывает Onliner один из создателей проекта Станислав Агинский. — Наверное, читателям не очень интересно знать, как мы заказываем грузчиков и чистим площадку после зимы, но тем не менее все происходит именно так. Сначала уборка, потом создание зон, арт-объектов, затем заключение договоров с арендаторами и, наконец, открытие. Несмотря на то что сезоны друг от друга особо не отличаются, для нас каждый из них — особенный.

Что особенного в этот раз? Структура территории осталась прежней, но слегка обновился ее декор. Плюс появились новые арендаторы.

— В этом году мы добавили пару зон с муралами на станах, — объясняет Станислав. — Художники, с которыми мы работали раньше, продолжают обновлять стены и украшать пространство. Добавили большую зону с городскими огородиками. Получилось интересно. Планируем делать еще одну партнерскую зону с зарядками от «Альфа-Банка». В принципе, появилось достаточно много чего интересного, и, думаем, каждый гость найдет уголок, который будет ему по душе.



















Из каких точек стритфуда выбирать?

Список арендаторов частично обновился. Чтобы выбрать подходящую себе еду, нужно будет обойти более десяти фуд-траков. Выбирайте: Marconi, Monkey Brothers, Salty Dog, El Fara Noche, Testo, Minsk City Truck, Pasta Bar, RAMEN by Ronin, «Шалёны Кныр», Cafe Racer, Bulba Frites, Burgerlab, «Перспектива», More Less Food & Drink, TRDLO House, Grill Man. Кстати, желающих попасть в этот список стабильно много, поэтому организаторам приходится проводить отбор.

— Мы собираем все заявки, которые попадают к нам на почту. Затем мы просим претендентов подготовить сет. Дальше все очень просто: коллегиальным решением команды выбираем лучшие сеты, которые нам покажутся достойными. Возможно, решения в чем-то субъективны, но мы стараемся принимать их беспристрастно.















Что по еде?

В этом году сеты стоят 9 рублей (напомним, в прошлом году они стоили 8, в позапрошлом — 7). Кроме сетов, можно взять еще много чего: в каждой точке предлагается дополнительное меню.

— Мы интуитивно установили цену сета еще три года назад и корректируем ее с учетом инфляции, курса доллара и стоимости продуктов. Цена формируется исключительно исходя из особенностей рынка. Мы не зарабатываем с продажи сетов. Наш бизнес — арендный.















Сеты в течение сезона будут меняться. Обновление ассортимента происходит примерно раз в месяц-полтора. «Песочница» будет работать каждый день с 12:00 до 23:00.

































Читайте также: