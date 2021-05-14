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Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»

14.05.2021 22:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дождались! Предвестник наступления лета, а именно гастродворик «Песочница», сегодня открыл свои точки уличной еды и позвал гостей. Погода обещала быть не очень летней, но вечером все же показалось солнце. Минчане после рабочего дня стеклись на площадку во дворе завода «Горизонт» (пересечение улицы Куйбышева и проспекта Машерова), чтобы попробовать обновленные сеты. Показываем, как прошло открытие.

Что нового в этом сезоне?

Это уже четвертый сезон работы «Песочницы». Из года в год проект просыпается к весенне-летнему периоду и засыпает с наступлением холодов. Подготовка территории начинается примерно за полтора месяца до назначенной даты открытия.

Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»





— Подготовка включает понятные технологические процессы: техническая часть, работа с точками, реклама и маркетинг, — рассказывает Onliner один из создателей проекта Станислав Агинский. — Наверное, читателям не очень интересно знать, как мы заказываем грузчиков и чистим площадку после зимы, но тем не менее все происходит именно так. Сначала уборка, потом создание зон, арт-объектов, затем заключение договоров с арендаторами и, наконец, открытие. Несмотря на то что сезоны друг от друга особо не отличаются, для нас каждый из них — особенный.

Что особенного в этот раз? Структура территории осталась прежней, но слегка обновился ее декор. Плюс появились новые арендаторы.

— В этом году мы добавили пару зон с муралами на станах, — объясняет Станислав. — Художники, с которыми мы работали раньше, продолжают обновлять стены и украшать пространство. Добавили большую зону с городскими огородиками. Получилось интересно. Планируем делать еще одну партнерскую зону с зарядками от «Альфа-Банка». В принципе, появилось достаточно много чего интересного, и, думаем, каждый гость найдет уголок, который будет ему по душе.

Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»






Из каких точек стритфуда выбирать?

Список арендаторов частично обновился. Чтобы выбрать подходящую себе еду, нужно будет обойти более десяти фуд-траков. Выбирайте: Marconi, Monkey Brothers, Salty Dog, El Fara Noche, Testo, Minsk City Truck, Pasta Bar, RAMEN by Ronin, «Шалёны Кныр», Cafe Racer, Bulba Frites, Burgerlab, «Перспектива», More Less Food & Drink, TRDLO House, Grill Man. Кстати, желающих попасть в этот список стабильно много, поэтому организаторам приходится проводить отбор.

— Мы собираем все заявки, которые попадают к нам на почту. Затем мы просим претендентов подготовить сет. Дальше все очень просто: коллегиальным решением команды выбираем лучшие сеты, которые нам покажутся достойными. Возможно, решения в чем-то субъективны, но мы стараемся принимать их беспристрастно.

Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»




Что по еде?

В этом году сеты стоят 9 рублей (напомним, в прошлом году они стоили 8, в позапрошлом — 7). Кроме сетов, можно взять еще много чего: в каждой точке предлагается дополнительное меню.

— Мы интуитивно установили цену сета еще три года назад и корректируем ее с учетом инфляции, курса доллара и стоимости продуктов. Цена формируется исключительно исходя из особенностей рынка. Мы не зарабатываем с продажи сетов. Наш бизнес — арендный.







Сеты в течение сезона будут меняться. Обновление ассортимента происходит примерно раз в месяц-полтора. «Песочница» будет работать каждый день с 12:00 до 23:00.

Стритфуд-сеты за 9 рублей. Фоторепортаж с открытия гастродворика «Песочница»













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Дождались! Предвестник наступления лета, а именно гастродворик «Песочница», сегодня открыл свои точки уличной еды и позвал гостей. Погода обещала быть не очень...
 
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