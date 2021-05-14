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Суды за последние два дня признали виновными за протесты 14 человек

15.05.2021 06:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке 13 мая, еще 5 человек — 14 мая.

Суды за последние два дня признали виновными за протесты 14 человек

Наиболее распространенная применяемая в отношении них статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Итого з два дня три человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 11 — арестованы на срок от 10 до 15 суток.

Сообщается об одном отправленном на доработку деле — в отношении 56-летней минчанки Татьяны Михайловой, задержанной 12 мая возле столичного Комаровского рынка после акции группы женщин. в участии в протестах за последние два дня судами признаны 14 человек

По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке 13 мая, еще 5 человек — 14 мая.

Наиболее распространенная применяемая в отношении них статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Итого за два дня три человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 11 — арестованы на срок от 10 до 15 суток.

Сообщается об одном отправленном на доработку деле — в отношении 56-летней минчанки Татьяны Михайловой, задержанной 12 мая возле столичного Комаровского рынка после акции группы женщин.

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Теги: Минск
 
 
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По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и...
 
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