Суды за последние два дня признали виновными за протесты 14 человек

По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке 13 мая, еще 5 человек — 14 мая.





Наиболее распространенная применяемая в отношении них статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Итого з два дня три человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 11 — арестованы на срок от 10 до 15 суток.

Сообщается об одном отправленном на доработку деле — в отношении 56-летней минчанки Татьяны Михайловой, задержанной 12 мая возле столичного Комаровского рынка после акции группы женщин. в участии в протестах за последние два дня судами признаны 14 человек

По данным лишенного регистрации правозащитного центр «Весна», не менее 9 человек в Минске и других городах признаны судами виновными в участии в протестах и получили наказание в административном порядке 13 мая, еще 5 человек — 14 мая.

Наиболее распространенная применяемая в отношении них статья КоАП — 24.23 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Итого за два дня три человека оштрафованы на сумму от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2,9 тыс. рублей), 11 — арестованы на срок от 10 до 15 суток.

Сообщается об одном отправленном на доработку деле — в отношении 56-летней минчанки Татьяны Михайловой, задержанной 12 мая возле столичного Комаровского рынка после акции группы женщин.

Читайте также: